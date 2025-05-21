花蓮喑啞男殺女老師案》劉母溺死友還故布疑陣 服刑中

花蓮喑啞劉姓男子犯下殺害女老師案，鄰居透露劉男的母親也犯殺人案，目前還在服刑中。 （資料照）

2025/05/21 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮劉姓男子犯下殺害女老師命案，鄰居透露劉男的母親二○一八年在台中也犯下殺人案遭法院判刑十四年，目前還在服刑中。依據判決書指出，劉女趁友人酒醉推入水中溺斃，母子兩人都同犯殺人重罪且犯後都故布疑陣。

依據判決書指出，劉女在二○一八年不滿王姓友人誣指偷竊他人金錢，刻意約王男三兄弟、房東等人在台中租屋處喝酒，見眾人有醉意，假稱天氣炎熱要去溪邊玩水，騎機車載著王男前往台中北田大橋下，把不會游泳且喝醉無法行走的王男推入溪裡，見沉入水中後逕行騎車離去。

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劉女二○一八年犯案後隔日，還跟被害者的哥哥表示夢到王男託夢，表示在水裡很冷，王男屍體浮起遭民眾發現報警，警方研判案情不單純調閱沿途監視器，發現劉女涉有重嫌。劉女殺害王男後，還跟王男的兄弟同樣在租屋處正常交流，甚至在王男屍體被發現送到殯儀館的時候，還到現場協助認屍、參與守靈儀式後被警方逮捕。

七年後，劉女的喑啞兒子也同樣犯下殺人重罪，廿六歲劉男因無業又是身心障礙弱勢者，地區的基督召會定期關心，劉男對住在召會宿舍的女老師暗生情愫，不斷傳訊息騷擾被封鎖，劉男疑似情感受挫萌生殺意。

與劉母殺人案巧合處，兩人都是犯下殺人案後，在隔日自己透露死者訊息，劉母藉口死者託夢，劉男則是用女老師的手機傳簡訊到召會群組說：「你們快去看，XX身亡」，劉男到案後坦承殺害女老師否認性侵，對於衣物不整則是毆打老師時兩人拉扯造成，檢警懷疑劉男根本是預謀犯案。

劉男的鄰居說，劉女跟兒子都是村內問題人物，會偷竊、打阿嬤，但因為也是可憐，所以大家也都不太計較，劉男的媽媽劉女過去是被領養的，生了劉男卻是喑啞障礙，劉父也早早過世，劉女還會打母親，家暴之後就離家丟下劉男一人，劉男都是靠阿嬤帶大，阿嬤也不滿劉男家暴而自己搬出去。

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