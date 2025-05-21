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    首頁　>　社會

    徐少東棄保潛逃 橋院發布通緝

    徐少東被橋頭地院發佈通緝，同時沒收保證金，另涉及吸金案等保證金，未發佈通緝，依法不能沒收。（記者鮑建信攝）

    徐少東被橋頭地院發佈通緝，同時沒收保證金，另涉及吸金案等保證金，未發佈通緝，依法不能沒收。（記者鮑建信攝）

    2025/05/21 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕失聯多日的三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東，涉嫌違反正副總統選罷法、反滲透法等罪，未按時向轄區警方報到，經橋頭地方法院拘提未果，前天晚上發布通緝，並沒收五十萬元保釋金。

    不過，徐少東另涉及國家安全法和違反銀行法案，分別被橋頭和高雄地院裁定五十萬元和四千萬元交保，此兩案的保證金，屬不同性質案件，未經繫屬法院發布通緝，還不能沒收。

    據了解，徐少東涉嫌違反吸金廿二億元案，被高雄地院依違反銀行法，判處有期徒刑十三年，他上訴後，高雄高分院改判十二年，他再度上訴，現由最高法院審理中。

    此外，徐少東在去年三月間，被橋頭地檢署依涉嫌違反總統、副總統選舉罷免法和反滲透法等罪起訴後，移送橋頭地院審理，獲准五十萬交保，並限制出境、出海，每週向新興警分局報到。但他未按時報到，並已潛逃出境，橋頭地院日前簽發拘票，指揮警方拘提未果，前晚發布通緝及裁定沒收五十萬元保證金。

    檢調偵辦徐涉嫌反滲透法等案，查出他涉嫌替中國發展組織，觸犯國家安全法，因罪屬二審管轄，移送高檢署高雄分署偵辦、起訴，檢方曾聲請高雄高分院羈押，但法官裁定五十萬元交保。徐少東日前驚傳失聯後，高市警方清查其行蹤，發現他最後落腳在嘉義布袋，如今確定潛逃出境。徐的家屬說，徐男目前在日本。

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