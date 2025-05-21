台南汽車暴衝撞飛行人 夫死妻重傷

台南玉井區中正老街附近發生車輛暴衝，撞飛夫妻。（讀者提供）

2025/05/21 05:30

水泥工自述癲癇發作 警方漏夜調查

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井昨傳休旅車在鬧區暴衝，將一對夫婦撞飛且沿路連環撞，張男送醫後宣告死亡，吳女重傷，全力救治中，卅八歲的嚴姓駕駛自述當時癲癇發作，警方漏夜調查。

事故發生在昨天傍晚，目擊者指出，該部休旅車從中華路六十一號前失控，往前撞擊正在步行的張姓夫婦，肇事當下仍未減速，繼續往前衝，由於發出巨大聲響，路人嚇得趕緊閃避。休旅車經過中正路交會口後，往右偏移衝進玉井區農會的騎樓下，掃倒停放的機車，直至撞到熱情小子冰店旁才停止，現場滿目瘡痍，從肇事點開始，暴衝距離約兩百公尺。

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初步調查，休旅車撞到兩人、兩部汽車與四輛機車。目擊者描述，六十一歲張男被高速撞飛約卅米，落地後疑似又遭輾過，當場無生命徵象，兩名休假中到玉井旅遊的護理師見狀，接力進行CPR，仍無法恢復呼吸、心跳。消防隊趕抵接手搶救，但到院後仍宣告不治；六十歲的吳姓妻子則被撞到一旁，頭部外傷，血流如注，還有骨折，緊急送醫。

肇事地點正好有當地德蘭啟智中心一位工作人員，帶領五名服務對象在路邊行走，要返回社區家園，休旅車擦身而過，沒有撞到，否則後果不堪設想。

張姓夫婦為在地知名包子店的親人，據了解，他們每天下午都會出門散步，沒想到卻遭逢不幸；肇事的嚴男為泥水工，戶籍在左鎮，目前住玉井。

目擊者提到，嚴姓男子肇事後都沒減速，撞進騎樓後卡住時，腳還踩著油門，且整個恍神，疑似沒有清醒的樣子，民眾趕緊過去將引擎熄火，避免車子繼續往前衝。嚴男酒測值為○，有身心障礙證明，疑似當時身體狀況因素而肇事，警方深入釐清中。

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