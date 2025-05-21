三峽3死車禍》嚇！高齡騎、開車事故 每年都增上千件

民眾自發悼念車禍死傷者，雙手合十祈福。（記者陳奕劭攝）

2025/05/21 05:30

〔記者吳亮儀、林志怡／台北報導〕三峽七十八歲余姓老翁開車衝撞，造成三人死亡、十二人輕重傷；根據交通部統計，近年六十五歲以上老人開車、騎車甚至無照駕駛導致的交通事故每年都增加上千件，每年造成數百人死亡、受傷者高達數萬人。

六十五歲以上老人的騎車、開車問題，一直是交通安全重大隱患。二○二○年起，六十五歲以上高齡者開車肇事釀成的死亡人數依序為卅八人、卅三人、卅八人、四十七人，到去年的卅九人。受傷人數依序達一一九九人、一二六三人、一四五二人、一六三四人，到去年的一八○二人。

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二○二○年起，高齡者騎機車肇事造成的死亡人數依序達五七八人、五八五人、六八一人、六六四人，到去年的六九三人。受傷人數依序達三萬七五七一人、三萬九七五九人、四萬三○四四人、四萬九四八○人，到去年的五萬二二八四人。

去年死傷 皆創新高

去年高齡者騎機車車禍釀成的死亡人數高達六九三人、受傷五萬二二八四人；開小客車車禍造成卅九人死亡、受傷一八○二人，都是歷年新高。

另外，高齡者無照駕駛事故釀成的死傷人數也呈現成長趨勢，去年釀成一萬一一二人死傷，僅次於前年的一萬二一三人死傷。

交通部統計去年老人騎車、開車肇事的常見樣態，依序為「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」、「其它不當駕車行為」、「闖紅燈直行」、「車輛未依規定暫停行人先行」；機車部分，依序為「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」、「闖紅燈直行」、「未依規定左轉」。

交通部長陳世凱昨天指出，相較於高齡駕駛者致使傷亡的族群，十八歲到廿四歲肇事比例更高。「不希望大家對於高齡者駕駛有誤解」，台灣進入超高齡化社會，每個人都會老、都有行的需求，未來將協助高齡者安全駕駛。

3方向評估是否適合開車

台灣職能治療學會顧問張自強認為，六十五歲以上長者視力、聽力、反應速度和判斷能力都會慢慢下降，建議換照時，除了體檢，可以考慮增加模擬駕駛測驗、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等，才能更全面評估長輩是否還適合開車。

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