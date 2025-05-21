三峽3死車禍》接小六女兒下課遇死劫…再也等不到媽媽了

多位民眾在公園擺設鮮花與餅乾，花卉快堆滿整個公園。（記者陳奕劭攝）

2025/05/21 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉、翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區北大國小通學巷重大車禍，七十八歲駕駛余文正不明原因衝撞多名路人，釀成三死十二傷悲劇。事發後四十歲洪姓婦人送亞東醫院搶救後仍宣告不治，同樣送亞東的余翁仍意識不清，尚未脫離險境，生命跡象不穩定，需要第二階段手術。

亞東醫院創傷科主任林恆甫指出，洪婦到院時已無生命跡象，創傷團隊已盡最大努力搶救二．五小時，醫護團隊也非常遺憾、難過。

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洪婦當時騎機車要接女兒下課，不幸遭到嚴重撞擊，送醫後死亡，她就讀北大國小六年級女兒遲遲未等到母親，天真無邪地問老師說，「媽媽從來不會遲到！」第一時間仍不知最愛她的媽媽，再也不能來接她下課了，讓老師難過又不捨，趕緊護送她平安返家。

新北教育局表示，洪婦的家屬已幫女童及就讀三峽國中八年級的哥哥請假數天，撫慰年幼喪母的悲傷情緒，兩間學校將由導師關懷這對兄妹的課業，提供情緒支持與學習銜接輔導，社會局也啟動急難關懷流程，確保學生與家庭獲得協助。

肇事駕駛尚未脫險

亞東醫院創傷科主任林恆甫表示，駕駛余姓老翁被送抵醫院後立即檢查，發現他的腸道有多處破裂，情況危急，治療後雖較好，但生命跡象仍不穩定，需要再度接受腸道手術。

對於媒體追問「余姓駕駛是否疑似因心臟疾病而釀禍？」林恆甫說，已做詳細的檢查，檢查結果還須進一步判定。

國中女還在搏死神

另名三峽國中張姓女學生，送土城長庚前原本OHCA（到院前無呼吸心跳），經院方全力救治搶回一命，目前仍在加護病房觀察中，新北市長侯友宜進入加護病房，為小朋友加油打氣，也請託院方給予最好的醫療資源，盼張姓女學生能快康復。

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