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    首頁　>　社會

    三峽3死車禍》肇事者是大同大學監察人

    新北市老翁余文正駕車在三峽北大國小通學巷衝撞，釀成嚴重傷亡，他案發前先肇事逃逸，還一度閃過對向車。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北市老翁余文正駕車在三峽北大國小通學巷衝撞，釀成嚴重傷亡，他案發前先肇事逃逸，還一度閃過對向車。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/21 05:30

    〔記者羅國嘉、高嘉和／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁前天發生重大車禍，七十八歲駕駛人余文正肇禍、釀成三死十二傷的不幸悲劇，余妻昨天到亞東醫院加護病房探視丈夫，她表示，丈夫有糖尿病、泌尿系統等宿疾，但沒有心血管疾病，對於丈夫釀成重大事故，她也非常難過；至於後續的賠償，她語氣沉重地說，等兒女從國外趕回來再討論如何善後。

    妻稱夫無心血管疾病

    余妻昨滿臉疲憊在加護病房外等候探視丈夫，余妻出示手機跟丈夫的通聯紀錄，她說，十九日中午十二點二十五分，丈夫告知要從苗栗老家開車北上回三峽住家，中途到國道休息站用餐，約下午三、四點抵達三峽，她後來接到警方通知才知丈夫闖了大禍，丈夫以前在大同公司的英國分公司上班，退休後才回來台灣。

    兒女正趕回國協助善後

    車禍釀成三死十二傷，如何對被害人道歉及賠償？余妻哀嘆了一口長氣說，真的不知道該怎麼辦，心情很沉重，她表示車輛保險一年約一萬多元保費，等兒女從國外回來後再討論如何善後。

    根據財團法人大同大學第十九屆董事名冊顯示，余文正為現任監察人，大同工學院工管系畢業，經歷為大同公司董事、大同日本公司財務課課長、大同公司財務處與電子事業處會計課長、大同泰國公司總經理。對此，大同僅低調表示，因該事件與公司無涉，所以無法給予回應。

    模範父親資格 立即取消

    新北市府社會局則表示，余文正在二○二二年由地方仕紳推薦為「三峽區級」的模範父親，考量模範父親有高度的道德標準，會立即取消資格。

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