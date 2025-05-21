三峽3死車禍》油門當煞車 5年前就衝撞人行道母嬰

余姓老翁駕車行經新北市三峽北大國小旁時，高速衝撞多名下課學童及騎士，造成3死12輕重傷，而余翁5年前也曾在三峽駕車撞傷一對母嬰，但理由竟是怪罪車子突然暴衝 。（資料照）

2025/05/21 05:30

害人害己 當年的受害人痛批：根本有病

〔記者陸運鋒、羅國嘉／新北報導〕七十八歲老翁余文正前天下午駕駛轎車，行經新北市三峽北大國小旁，衝撞多名下課學童及騎士，釀三死十二輕重傷悲劇，迄今仍在加護病房觀察；警方調查發現，余翁已是累犯，五年前也曾駕車暴衝，撞傷人行道上一對母嬰，當時肇事理由則是怪罪車子突然暴衝，令人匪夷所思。

余妻昨天在醫院表示，五年前的車禍是丈夫踩錯油門當成煞車才肇禍。

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據查，余翁駕車肇事傷人並非首次，他曾在二○二○年三月，駕車行經三峽區國慶路時，失控衝上人行道撞傷一對母嬰，但撞傷人的理由，竟以車子暴衝含糊帶過，事後該母親提出過失傷害告訴，後因雙方和解，余翁獲不起訴；此外，余翁在二○二一年至二○二三年曾有七次違規，其中二件是併排違停，另外五件紅線違停。

曾遭余翁撞傷的母親當時曾在臉書指出，當時車輛衝上人行道撞傷她以後，連一旁的盆栽樹木也被撞爛，且刮地痕至少一百公尺；前天案發後，該母親又在臉書貼文，指出經比對和解書及車牌後，發現余翁又肇事，痛批他「根本是有病」。

余翁肇事後被消防人員救出時，僅稱「不記得了！」送醫救治後昏迷至今。

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