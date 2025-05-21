78歲翁三峽車禍 釀3死12傷 交部祭3措施 換照年齡下修到70歲

78歲長者前天下午在新北市三峽區北大國小旁通學巷，高速衝撞停等紅燈的機車及路口過馬路人潮，釀成3死12傷悲劇，高齡駕駛問題引發社會關注。（資料照，記者吳仁捷攝）

2025/05/21 05:30

〔記者吳亮儀、吳仁捷／綜合報導〕今年二月剛完成高齡換照的七十八歲長者余文正，前天下午在新北市三峽區北大國小旁通學巷，高速衝撞停等紅燈的機車及路口過馬路人潮，釀成三死十二傷悲劇，高齡駕駛問題引發社會關注。交通部昨天宣布高齡駕駛三大改善措施，包括高齡換照年齡下修到七十歲、換照考試增加有肇事紀錄者「實地演練」和關懷措施，以及繳回駕照者會給予TPASS補助等，預計三個月內提出細部規劃，明年實施。

有肇事紀錄者 須完成實地訓練

目前規定七十五歲以上每三年換駕照，更換時提交「體格檢查」報告，還要通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，未繳回駕照者，監理單位會逕行公告註銷。

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交通部長陳世凱說，包括未來高齡駕駛換照從七十五歲下修至七十歲；有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程，現行六十五歲以上高齡駕駛記點達三點，公路局會通知關懷，未來關懷對象增加「其它常見違規的駕駛」及「事故第一當事人」；繳回駕照者，輔助其購買TPASS通勤月票的費用，實際補助費尚待訂定。

繳回駕照者給予補助 明年實施

交通部統計，我國已是超高齡社會，目前七十歲以上、有駕照者約一八二萬人，預估十年後達二七二萬人。

余翁前天先在學成路、國成街口與後車輕微擦撞，竟加速循國成路往復興路方向行駛，開到北大國小旁遇紅燈竟未減速，一路衝撞前方停等機車和過馬路的學生、家長等人，直到撞上分隔島才停下。余與一名女學生重傷尚未脫險，確切肇因正由檢警調查。

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