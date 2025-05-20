自由日日Shoot》公私合力 助25被害人移除性影像

男大生持2千張不雅照，被起訴求刑22年。（資料照）

2025/05/20 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦李姓男大生騙取少女因私照及影像案，檢方偵辦過程結合桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心及台灣展翅協會，透過公私協力啟動「兒少性影像轉碼比對移除計畫」、「StopNCII計畫」，比對移除被害人遭散布的性影像，並持續協助輔導被害人身心。

檢方表示，台灣展翅協會長期耕耘兒少性剝削被害人直接服務工作，協助其回復穩定生活，提供諮詢、法律諮商、陪同報案及協助移除性影像。

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此案偵辦過程中，檢方除了落實讓被害人減少陳述，並特地安排台灣展翅協會派員至桃園地檢署駐點，依兒童及少年性剝削防制條例相關規定，由被害人於偵查中向檢察官聲請重製檢警扣案的性影像後，於現場直接轉交協會專人收取，進行「兒少性影像轉碼比對移除計畫」及「StopNCII計畫」，比對移除被害人遭散布的性影像，共協助廿五名被害人。

其中，StopNCII計畫是由英國非營利組織SWGfL底下的「復仇式色情熱線（Revenge Porn Helpline，RPH）」，提供給「未經同意散布私密影像（NCII）」的受害者使用的免費平台；受害者可透過此平台技術，將自身私密影像轉換成獨一無二的代碼（Hash），只要是相同的私密照，即便是複製檔案，所轉換出的代碼都會是一模一樣，即「數位指紋」，透過合作公司於其網路平台偵測並移除特定私密影像。

同時，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心也協助轉介，為其他縣市受害人提供後續輔導服務，讓被害人減少來回奔波及受二度傷害。

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