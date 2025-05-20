自由日日Shoot》稱幫比對移除隱私照 騙26少女提供性影像／男大生持2千張不雅照 求刑22年

男大生持2千張不雅照，被起訴求刑22年。（資料照）

2025/05/20 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市去年底有少女報案指稱被人誆騙私密影像，警方獲報追出廿二歲的李姓男大生涉案，報請桃園地檢署指揮偵辦，檢警發現李男以在網路看過少女私密影像，可以協助移除，但須再提供私密影像比對等話術向受害人騙取私密照，恐有其他人受害，今年一月廿日搜索李男住處查出他持有逾二千張女性不雅照及影像，經比對共有廿六人受害，經向桃園地院聲請羈押李男獲准，昨（十九）日偵結依兒童及少年性剝削條例等罪嫌起訴，並具體求刑廿二年。

少女報案 桃檢持續蒐證搜索

檢警調查，一名受害少女報案指稱李姓男大生誆稱有看過其性影像，並以「若想刪除遭外流的性影像，須再拍攝性影像供他比對才能移除」，誘騙少女拍攝並提供大量性影像，檢警研判恐非個案，經持續蒐證後，檢察官於今年一月廿日指揮中壢、桃園警分局搜索李男住處。

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檢警拘提並查扣李生持有的iphone手機一支、隨身碟二顆、筆記型電腦等，經檢視發現有多名女性的不雅照及影像共二千多個檔案，李生經檢察官複訊後向桃園地院聲押禁見獲准，檢警清查出有廿六名少女受害，分別於二○二一年至今年初受李男以話術誆騙而拍攝提供私密照及影像。

李男收押 涉7項罪嫌

檢方偵辦認為，李男涉犯修正前兒童及少年性剝削防制條例以詐術使少年製造性影像、製造少年性影像、以他法供人觀覽少年性影像、無正當理由持有少年性影像，刑法詐欺得利及個人資料保護法非法蒐集個人資料等七項罪嫌。

全案昨偵結起訴，檢方並以李男以誆騙手法讓數名少女陷於恐慌，再利用其求助無門心態，誆詐對方拍攝提供性影像，多名被害人因此恐懼擔憂，時時刻刻擔心恐有更多人看見自己的難堪畫面，造成受害人極大的傷害及陰影，以一罪一罰向法院具體求處廿二年徒刑，並請法官持續羈押被告。

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