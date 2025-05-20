暴衝78歲駕駛 2月剛換照

肇事駕駛是78歲翁，事故發生後昏迷，由救護車 送往醫院救治。 （記者陸運鋒翻攝）

2025/05/20 05:30

民團：鼓勵長者繳回駕照 應有足夠替代服務

〔記者蔡昀容、羅國嘉／綜合報導〕新北市三峽區北大國小外昨發生汽車暴衝重大車禍，交通部表示，肇事的七十八歲駕駛余姓男子二月剛完成高齡換照，無違規未結案件。部長陳世凱表示痛心，會積極協助新北市政府處置。

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交通部表示，余男今年二月廿日已進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為二○二八年二月十九日，無違規未結案件。至於車輛，出廠日期為二○○三年三月，下次定檢日為二○二五年九月三十日，強制險有效日為二○二六年四月廿九日。

交通部長︰將積極協助新北處理

交通部長陳世凱表示，交通部第一時間致電新北市政府，瞭解案件情況，並表示新北市如有任何需要，交通部將積極協助處理，釐清事故原因。

行人零死亡推動聯盟表示，台灣高齡者換照、回訓、體檢制度待加強，更重要的是，若要鼓勵高齡駕駛繳回駕照，政府應提供足夠的交通替代方案，譬如偏鄉接駁功能差，亟待改善。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，高齡者堅持開車的原因之一，是沒有替代交通方式，以這次發生事故的三峽來說，雖然有公車，但不一定能方便抵達新北其他地方，提供良好轉乘服務。

羅宜認為，如要鼓勵長者繳回駕照，政府應有足夠替代服務，但現在偏鄉公共運輸及接駁成效明顯很差，讓高齡駕駛出門無替代選擇。

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