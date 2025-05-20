三峽通學巷車禍3死 10年前也傳暴衝3死／時速破百飆撞 像汽車砲彈轟炸

新北三峽北大國小通學巷 3死12傷名單

2025/05/20 05:30

直衝3百公尺 尖叫、哀號聲不斷

〔記者吳仁捷、陸運鋒／新北報導〕新北市三峽北大國小通學巷昨放學時段驚傳七十八歲老翁余文正駕轎車暴衝高速連撞十五人，釀成三死、十二輕重傷慘劇，其中九名死傷者為放學的三峽國中學生；目擊民眾說，因事出突然，見到肇事車輛高速撞毀人車，倒地不起，數秒後尖叫、哀號聲不斷，連導護志工、逃過死劫的騎士都癱軟倒地發抖，現場血跡、汽機車零件、學生餐袋、書包、課本、考卷散落一地，宛如人間煉獄。

9人是放學的三峽國中學生

據了解，三峽區北大國小前方的國光街及側邊的國成街口，都被劃為通學巷，昨下午四時許，正值三峽國中人潮湧現北大國小附近，導護志工也在路邊，引導數十名學生通過行人專用時相（X字）通行，大批家長騎車接送中。

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目擊慘狀導護志工嚇癱發抖

目睹的駕駛將行車紀錄器Po網，只見一輛轎車高速闖紅燈從國成街、國光街口衝出，高速撞飛前方一對機車雙載的三峽國中生母女後，一路衝過路口時，撞上另兩輛機車、自行車，沿路撞倒十餘人後，肇事轎車仍繼續往前衝，衝到三百公尺外的復興路分隔島才停下，整路都是受傷學生、家長血跡、汽機車零件、散落的作業、考卷、便當盒及學童鞋子，場面混亂。目擊的導護志工驚見車禍慘況，都嚇得蹲在路邊發抖，還有人大喊「有人會CPR（心肺復甦術）嗎？」現場慘不忍睹。

交通部通令上下學時段 禁車輛進入

交通部通令，通學巷泛指於學校周邊一百五十公尺內，因道路寬度不足或無人行道，為保護學童安全，於上下學時段內規劃某範圍道路禁止車輛進入，該時段僅准行人通行，提供學童安全通學的環境；通學巷依管制強度，包含綠底行穿線、新式通學巷管制標誌、通學巷管制彩色鋪面、新式學校速限標誌、標線型人行道、當心學童標誌、當心學童彩色鋪面、科技管理設備等。

槍砲專家、中華民國射擊權益促進理事長陳同心檢視肇事車輛撞飛兩輛機車後，瞬間彈飛影片分析，研判肇事車輛的高動能量衝撞威力，除車速超過時速一百公里，宛如一輛汽車砲彈，至於時速一百公里以上動能，衝擊物體的爆炸威力超過一顆手榴彈的威力。

據了解，距昨通學巷嚴重傷亡車禍約兩公里處的三峽大勇街，十年前也曾傳出女子駕車暴衝，釀成三死悲劇，未料多年過去，附近區域再傳暴衝慘劇。

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新北市三峽區高齡駕駛余文正昨驚傳在北大國小通學巷高速衝撞，現場一片混 亂。 （記者吳仁捷攝） 肇事駕駛是78歲翁，事故發生後昏迷，由救護車 送往醫院救治。 （記者陸運鋒翻攝） 網友行車紀錄器錄下肇事車輛高速撞擊 騎士。 （取自社群Threads）

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