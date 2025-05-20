從事兩岸地下匯兌 屏縣議員郭再添 判囚4年定讞

無黨籍屏東縣議員郭再添，七年前從事兩岸地下匯兌，累積金額達一三五○萬，判處四年有期徒刑定讞。（資料照）

2025/05/20 05:30

〔記者張文川、吳昇儒、陳彥廷／綜合報導〕無黨籍屏東縣議員郭再添，七年前從事兩岸地下匯兌，累積金額達一三五○萬元，屏東地院一審依違反銀行法之「非法辦理國內外匯兌業務」罪，判處四年有期徒刑，高等法院高雄分院二審駁回上訴，最高法院維持原判定讞，郭再添近期將解職發監入獄。

近期解職發監 檢已啟動防逃

郭再添尚有其他刑案還在法院審理，檢方將啟用防逃機制，確實掌握其行蹤。

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判決書指出，郭再添於二○一七年五月卅日至隔年九月十二日，為蘇姓客戶等七人辦理台灣與中國兩地收、付匯兌，或進行資金轉移等業務，郭坦承確實有對岸款項匯入自己的兩帳戶，但否認犯行，辯稱是普洱茶跟石斑魚的貨款。

法院歷審都認為，郭男稱是貨款，但始終未能提出訂單明細、出貨單據等證據資料，且證人也證稱，是受友人介紹或廠商、友人的指示，匯錢到郭的兩個帳戶，匯款的真正對象並非郭男，而是自己的中國當地銀行帳戶，或是交易往來的廠商、親友，匯款原因與郭男販茶、漁業務無關，因此認定郭有罪。

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