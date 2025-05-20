為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    從事兩岸地下匯兌 屏縣議員郭再添 判囚4年定讞

    無黨籍屏東縣議員郭再添，七年前從事兩岸地下匯兌，累積金額達一三五○萬，判處四年有期徒刑定讞。（資料照）

    無黨籍屏東縣議員郭再添，七年前從事兩岸地下匯兌，累積金額達一三五○萬，判處四年有期徒刑定讞。（資料照）

    2025/05/20 05:30

    〔記者張文川、吳昇儒、陳彥廷／綜合報導〕無黨籍屏東縣議員郭再添，七年前從事兩岸地下匯兌，累積金額達一三五○萬元，屏東地院一審依違反銀行法之「非法辦理國內外匯兌業務」罪，判處四年有期徒刑，高等法院高雄分院二審駁回上訴，最高法院維持原判定讞，郭再添近期將解職發監入獄。

    近期解職發監 檢已啟動防逃

    郭再添尚有其他刑案還在法院審理，檢方將啟用防逃機制，確實掌握其行蹤。

    判決書指出，郭再添於二○一七年五月卅日至隔年九月十二日，為蘇姓客戶等七人辦理台灣與中國兩地收、付匯兌，或進行資金轉移等業務，郭坦承確實有對岸款項匯入自己的兩帳戶，但否認犯行，辯稱是普洱茶跟石斑魚的貨款。

    法院歷審都認為，郭男稱是貨款，但始終未能提出訂單明細、出貨單據等證據資料，且證人也證稱，是受友人介紹或廠商、友人的指示，匯錢到郭的兩個帳戶，匯款的真正對象並非郭男，而是自己的中國當地銀行帳戶，或是交易往來的廠商、親友，匯款原因與郭男販茶、漁業務無關，因此認定郭有罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播