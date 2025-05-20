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    三峽78歲老翁駕車肇禍 通學巷高速衝撞 釀3死12傷

    七十八歲老翁余文正昨下午駕駛轎車，行經新北市三峽北大國小旁通學巷時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成三死十二人輕重傷慘劇。（記者吳仁捷攝）

    七十八歲老翁余文正昨下午駕駛轎車，行經新北市三峽北大國小旁通學巷時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成三死十二人輕重傷慘劇。（記者吳仁捷攝）

    2025/05/20 05:30

    〔記者吳仁捷、陸運鋒、陳昀、鍾麗華、賴筱桐／綜合報導〕七十八歲老翁余文正昨下午駕駛轎車，行經新北市三峽北大國小旁通學巷時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成三死十二人輕重傷慘劇，事故現場宛如人間煉獄，由於正值放學時段，死傷者多數是學生，三名死者有兩人是十二歲三峽國中女學生。

    時值放學時段 死傷者多為學生

    總統賴清德昨晚到土城長庚醫院探視傷者，並指示行政院成立專案小組即時掌握情勢。行政院長卓榮泰及新北市長侯友宜等人，昨也趕赴醫院探視傷患。

    三峽警分局調查，余翁昨下午四時許駕駛銀色豐田轎車，沿著國成街高速行駛闖過國光街口紅燈後，先擦撞三名機車及一名自行車騎士，再往前行駛三百公尺，衝撞多名過馬路的三峽國中學生，最後再撞上復興路分隔島停下。

    警方指出，由於當時正值放學時間，國成街、國光街口號誌為「行人保護時相」啟動，此時四面號誌是全紅燈的狀態，總共造成十五人輕重傷，目擊的導護志工驚見車禍慘況，都嚇得蹲在路邊發抖。

    消防局獲報啟動大傷機制派遣多輛救護及消防車趕抵現場將傷者送醫，其中，一名婦人及三名女學生到院前失去呼吸心跳，一女學生急救後恢復生命跡象，但昏迷指數僅有三，另三人則宣告不治。

    老翁傷重昏迷 肇事原因待調查

    警方說，余翁傷重昏迷，經抽檢並無酒精反應，不排除是疾病導致腳踩油門或腳踏板卡住油門或機械故障等原因釀禍，詳細肇事經過仍待進一步調查。

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