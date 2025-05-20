吸金22億、判12年失聯 徐少東自稱在日本

三聯集團負責人徐少東向家人報平安，自曝在日本，高市警方不排除是障眼法。（翻攝臉書）

2025/05/20 05:30

〔記者黃良傑、張文川／綜合報導〕涉吸金廿二億元、二審被判十二年徒刑的三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東，日前傳出失聯，他已向家人報平安，家人也正式向高市警方撤銷緊急協尋，高雄警方後續依檢察官指揮持續追查。據了解，徐向親友回報平安，疑自稱已到日本，因地方盛傳他已「坐桶子」到中國，是否為障眼法，檢警追查中。

檢警懷疑障眼法 不排除已偷渡中國

警方十一日調查，發現徐九日清晨開車離家，將車停放高醫附設醫院的停車場後步行往同盟路方向，自此人間蒸發，警方查出徐最後身影疑出現在嘉義布袋，不排除已偷渡出海，高雄檢警會同嘉義縣警方至布袋港一帶查訪。

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徐被控自二○一五年九月起至二○一九年五月止，以老鼠會方式假銷售真吸金高達廿二．六億元，被害者逾四千人，二審被判刑十二年。

他還因涉嫌在二○二四年總統選舉期間，接受中共統戰人員指示，為特定候選人宣傳，並發布假民調干擾大選，檢方另發現徐還涉犯為中共發展組織，去年被依涉犯國安法等罪，移由高雄高分檢偵辦並聲押，法院裁定卅萬元交保、限制住居。

檢不服抗告成功，高雄高分院改為五十萬元交保，且每週需到轄區派出所報到，但徐五月五日最後一次報到，即傳出九日清晨離家後失蹤。

司法院副秘書長王梅英昨表示，目前徐還在拘提階段、尚未發布通緝，法務部長鄭銘謙則指出，二審檢察官建議對徐實施電子監控，但還沒開庭，法院就傳喚不到徐。

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