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    不爽洗牙很痛?! 壯男暴打女醫再投案

    警方將動手毆傷女牙醫的周男送辦。 （記者姚岳宏翻攝）

    警方將動手毆傷女牙醫的周男送辦。 （記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/20 05:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕廿二歲周姓男子昨上午到台北市南京東路四段一間牙科診所洗牙，過程中稱「牙齒被醫生弄得很痛」，身材壯碩的周男竟朝沈姓女牙醫頭部不斷揮拳，造成女牙醫眼窩骨折、滿臉是血，動手周男在警方到場前已離開，卻在十五分鐘後向附近的松山派出所投案，由於女牙醫曾與人有三千萬元債務糾紛，警方懷疑內情不單純，先依涉犯傷害罪及醫療法送辦，另深入追查傷人動機。

    牙醫眼窩骨折、滿臉血

    據指出，五十歲沈姓女醫師曾借款三千萬元給台中一名商人，後因還款問題對簿公堂，法官判商人須分期還款；上月九日及十九日，商人找律師及黑衣人到診所協調還款事宜，女醫師當時曾報警求助，並提出恐嚇告訴，松山分局已報請檢察官指揮偵辦。

    疑與債務糾紛有關

    女醫師友人昨出面表示，女醫師贏了訴訟，卻有自稱竹聯幫靜安會的三名男子來要「喬債務」，女醫師表示依法處理；昨天即有人以醫療糾紛為由，痛毆女醫師欲致她於死地，打人後還馬上自首，友人直說「是有目的而來，不可能是醫療糾紛！」

    女醫師臉部傷勢嚴重，仍強忍疼痛製作筆錄，強調不認識對方，但直覺應與債務糾紛有關。

    冷氣維修業者目擊

    周男動手過程，被剛好在診所內的冷氣維修業者目擊，他雖有阻擋，但周男身材魁梧，根本抓不住他，周男狂毆女醫師時，嘴裏不斷喊著「幹XX，我跟妳說很痛，妳是不會輕一點喔」，警方獲報到場時人已跑掉，只留下健保卡。

    自稱是保全的周男被逮後說「真的很痛才會動手」；警方正調閱監視器及手機通聯，釐清真正傷人動機。

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