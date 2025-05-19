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    愛心女老師魂斷異鄉 師生震驚不捨

    花蓮縣某召會聚會所宿舍發生一起女老師被勒斃的命案。（記者王錦義攝）

    花蓮縣某召會聚會所宿舍發生一起女老師被勒斃的命案。（記者王錦義攝）

    2025/05/19 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣劉姓男子因愛慕二十九歲國中女老師，涉嫌侵入校外的召會聚會所內宿舍勒斃女老師。遠從台南來到花蓮偏鄉奉獻教育的年輕女老師不幸魂斷異鄉，這所召會的吳姓牧師難過地說，召會的弟兄姊妹們都非常震驚，很難過痛失一位好姊妹。

    該校的校長說，被害女老師在去年教甄時來到花蓮服務，教學認真也很愛護學生，今天週一上學，師生知道噩耗一定很悲傷，校方將展開輔導措施。曾被這位女老師教過的學生說，老師很溫柔、對待學生很好，聽到老師的不幸消息，不禁難過地哭了出來。

    有學生家長表示，去年開學前，這位女老師曾來家訪，是親切、友善的年輕老師，年輕人願意到花蓮偏鄉服務，是非常了不起的事，沒想到竟遭遇不幸，這是學校師生的損失。

    被害女老師的同事都非常不捨，發文悼念說：「您是偏鄉永不熄滅的光，是永遠正向的夥伴，從不抱怨、不退縮，始終帶著笑容迎接每個挑戰，您是上天送給太魯閣教育界的貴人！」其他老師表示，她認真盡責，對每個學生的家庭狀況都瞭若指掌，花了很多時間去了解、關懷學生。

    另外，劉姓犯嫌的鄰居說，劉男無業，靠著政府、慈善機構的補助，召會的人經常好意關心他，平日無所事事到處閒晃，有時還偷竊東西，大家看他是身心弱勢不想計較。他獨來獨往，以前曾經把阿嬤打傷住院，他的阿嬤嚇到寧願在外租屋，也不敢回老家與他同住。

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