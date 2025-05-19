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    婦人被詐1979萬 車手竟是補教女師

    陳女與詐團的對話。（警方提供）

    陳女與詐團的對話。（警方提供）

    2025/05/19 05:30

    誤信臉書「投資大師吳淡如」廣告

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓婦人臉書誤信冒用名人「吳淡如」的投資廣告，加入LINE群組後，短短一個月內被騙走近兩千萬元，直至無法出金才驚覺上當報案，配合警方將計就計，誘捕擔任補教老師的陳姓女車手現身面交逮人，一審近日審結，法官認定此案未遂、無前科，已與被害人和解，判刑八月、緩刑三年，可上訴。

    配合警方誘捕車手面交

    台中警方指出，六十二歲洪姓婦人去年五月在臉書看見「投資大師吳淡如」廣告，進一步加入名為「鬥志昂揚」LINE投資群組，詐騙集團在群內假扮專業理財顧問，聲稱能精準預測股市動向，誘導她下載投資APP。

    洪婦在短短一個月內，被洗腦分次匯款與面交金額高達一九七九萬元，直到無法順利提領獲利，又被要求繳交高達獲利廿五％即兩百萬元的「服務費」才能出金時，才驚覺遇詐報案求助。警方指導洪婦假意配合詐團，當五十三歲陳姓女車手前來面交時，埋伏員警隨即上前逮人。

    陳女落網當場癱坐路旁，一度情緒激動，自稱「只是來領錢的，不知道是違法」，並辯稱求職應徵的是「外務專員」，經查，任職補教老師的陳女，為了兼差多賺點外快淪為詐團幫凶，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押獲准，偵結起訴。

    詐欺取財未遂 緩刑3年

    台中地院審理後，認定此案屬詐欺取財未遂，陳女也坦承犯行，無前科並已與洪婦和解，最終判處她有期徒刑八月、緩刑三年，全案仍可上訴。

    警方指導被詐騙的洪婦假意配合詐團，53歲陳姓女車手前來面交時，埋伏員警隨即上前逮人，陳女落網後癱坐路旁。（警方提供）

    警方指導被詐騙的洪婦假意配合詐團，53歲陳姓女車手前來面交時，埋伏員警隨即上前逮人，陳女落網後癱坐路旁。（警方提供）

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