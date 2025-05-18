警副署長廖美鈴 獲國際女警協會領導統御獎

警政署副署長廖美鈴獲國際女警協會頒發領導統御獎。 （記者鄭景議翻攝）

2025/05/18 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕國際女警協會（International Association of Women Police, IAWP）上月頒發二○二五年「領導統御獎」，給予我國警政署副署長廖美鈴，該獎項表彰廖美鈴在推動婦幼安全政策、強化警政資訊系統與展現溝通型領導等面向的卓越貢獻，充分彰顯台灣女性警察領導人的實力及影響力。

IAWP創立於一九一五年，是全球具相當影響力的女性執法人員組織，成員遍及七十多國及三十多個附屬機構；一九八六年起，每年依照「模範警察」、「傑出表現」、「冒險犯難」、「文職人員」及「領導統御」等獎項，甄選全球傑出女警予以表揚，今年廖美鈴脫穎而出，榮獲「領導統御獎」。

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廖美鈴表示，此次獲獎的榮譽不僅屬於她個人，更屬於整個台灣警政團隊，尤其要跟無數默默耕耘的女性警察共享，期望能藉由自身經歷，為警政發展持續貢獻所長，並鼓勵更多女性同仁勇於任事、為國家挺身而出，讓台灣警政專業與性別平權理念發光發熱。

廖美鈴畢業於中央警察大學外事警察學系，取得台灣大學政治學碩士學位，歷任台北市警察局、花蓮縣警察局、鐵路警察局、國道公路警察局局長等要職，具備豐富的工作歷練，也因有外事警政背景與國際參與經驗，讓她在國際警政合作與對外事務上表現優異。

警政署副署長廖美鈴。（記者鄭景議翻攝）

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