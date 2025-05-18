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    我驅離越界中船 2年多執行3693次

    中國海警船（後方）上月闖入我金門海域，當時海巡署派出海巡艇（前方）全程併航監控。 （檔案照，金門海巡隊提供）

    中國海警船（後方）上月闖入我金門海域，當時海巡署派出海巡艇（前方）全程併航監控。 （檔案照，金門海巡隊提供）

    2025/05/18 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕面對中國海警船自本月一日中國休漁期開始，不時越過海峽中線以東，驅離我國籍的作業漁船，另方面卻放任中國鐵殼船在海峽中線以西非法拖網作業。海巡署昨天表示，目前已依「政府護漁標準作業程序」，加強護漁勤務，防範中國海警船干擾，保障我國漁民作業權益及人身安全。

    據了解，中國今年伏季休漁於本月一日開始，中國政府要求該國所有漁船不得出港作業。海巡署表示，已提醒我國漁民，密切注意周邊海域動態，提升警覺，確保作業安全。

    中國海警船干擾 我立即護漁

    海巡署昨天再次呼籲，我國漁民於中國伏季休漁期間作業時，要隨時保持通訊暢通，如果遭遇中國海警船干擾，應立即撥打海巡署一一八報案專線，我方的海巡艦艇會即刻前往護漁、警戒，全力守護漁民安全與權益。

    此外，我國依法持續對違法越界進入我方海域的中國船，執行驅離行動。海巡署表示，二○二二年至今年四月，統計共驅離違法越界中國漁船三六九三次、扣留六十四艘、沒入十三艘、罰鍰四六七五萬五千元。

    另統計近三年澎湖漁民報案遭中國海警船干擾計有八案，海巡單位均於第一時間調派海巡艦艇，馳赴現場保護漁民安全。

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