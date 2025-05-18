防騙法官 賠多減刑多 賠少重判

資料照

2025/05/18 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕司法實務屢見詐欺或洗錢犯，假意與被害人和解，再持和解書爭取減刑，獲輕判後卻賴帳不賠，但此時已逾上訴期限，檢察官不能上訴，衍生法官也受騙，受害人二度受傷害的後遺症。不過，近來法官已漸有共識，認為應審酌被告與被害人和解與履行情形的不同，據以判斷是否從輕量刑，不是和解就一律從輕量刑，也不是和解就給相同的減刑幅度。

上述原則最具體呈現，是去年七月高等法院對王姓女子加重詐欺案的判決，王女賣帳戶給詐欺集團及協助轉匯洗錢，導致馮男、張女各損失三○萬元，王與馮和解，也有意與張和解，但張女未出庭；台北地院以王女坦承犯行減刑，又援引「情可憫恕」二度減刑，輕判王女七月徒刑。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署與王女均上訴，高等法院認為要審酌被告與被害人和解與履行的情形，來判斷是否從輕量刑，不是一律從輕，如果和解且全額賠償，從輕量刑幅度最大，和解只給付部分賠償，就以實際支付賠償的比例，決定從輕的幅度；至於和解後，法院宣判前，尚未支付任何賠償的被告，還要視狀況審酌，例如是否提出具體履行賠償方案、或只是隨口承諾要賠，來決定如何量刑。

以王女個案來看，二審認為她承諾賠償馮男，卻有兩期屆期未給付，王女無工作經濟不佳，卻承諾賠償馮男，事後也不見她積極籌錢，顯見沒有真誠悔悟，卻又在二審宣稱還想與張女和解，顯示王女是利用和解獲得減刑機會，並無情堪憫恕情形，將她改判一年六月，全案後來依此確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法