詐犯賠償擅自打一折 法官：賠償非恩賜 不減刑

法官指賠償只是曾男「訴訟策略的一環」，依此駁回上訴，不予減刑。（資料照）

2025/05/18 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕詐欺集團曾姓「收水手」前年與共犯在台中市，向劉姓被害人取款五十五萬元，落網後否認犯行，一審法院將他判刑一年六月。曾男趕緊與劉男和解，並持和解書上訴二審，認罪請求減刑；但二審不買帳，斥曾男把賠償當成是給被害人的「恩賜」，承諾首期賠還被害人五萬元，實際上卻只給五千元，賠償只是其「訴訟策略的一環」，依此駁回曾男上訴，不予減刑。

法官批和解是訴訟策略

判決書指出，曾男於二○二三年擔任假投資詐團的「監控手」與「收水手」，同年十一月與林姓車手（判刑一年三月）到台中市，由林男向劉姓被害人拿取五十五萬元，放在附近寺廟旁，再由曾男收走交給上級；隔月又與何姓車手到新北市，向施姓被害人拿一五○萬元，這次二人當場被查獲，新北地院判何男八月、曾男十月徒刑。

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針對第一案，台中地院審理時，曾男辯稱是受朋友「小寶」委託到寺廟查看照明，一名路人（林男）拿一個袋子請他幫忙丟垃圾，他未多想就拿去丟掉，不知袋內是贓款；法官不採其辯詞，將他判刑一年六月。

曾男遭判入獄之刑，趕緊補救，積極洽談和解，劉同意曾男只要分期付款賠償四十萬元就和解，曾男允諾，拿著和解書上訴二審，且態度從不認罪，改口承認犯行，以此聲明減刑。

二審蒞庭檢察官指責劉男是假意和解，不同意減刑，高等法院台中分院也認為曾男心態有問題，賠償是曾男的「義務」，不是給被害人的「恩賜」，曾男承諾今年四月底支付第一期五萬元，卻只拿出五千元，沒有忠實履行承諾，坐實檢察官質疑其和解賠償是「訴訟策略一環」的指控，沒有從輕審酌的餘地，駁回曾男上訴，仍判一年六月；可上訴三審。

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