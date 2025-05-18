「妻是我國中老師」控15歲被迫上床 檢偵查中

電子工程師於民事損害賠償訴訟中驚爆，妻子是他的國中老師，他15歲與老師上床，婚姻陷入恐懼，他已經向檢察官提告準強制性交及利用權勢性交罪。（示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2025/05/18 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名科技新貴，前年被擔任老師的妻子抓到與女同事曖昧，老師提告請求配偶權損害賠償，丈夫答辯時驚爆，妻子是他的國中老師，自己十五歲就讀國二時就與老師發生性關係，戀情處於不對等「師生」關係，人生從此被控制，他已向台中地檢署控告妻子刑事準強制性交及利用權勢性交罪；該案偵查中，尚未終結。

科技男偷吃被抓後反擊

該名老師與丈夫年齡差距約十五歲，老師向台中地院提起民事損害賠償之訴，指與丈夫七年前在美國結婚，前年發現丈夫與女同事曖昧，丈夫坦承出軌，承諾與女同事斷絕往來及簽署「不再外遇切結書」，未料丈夫竟於去年要求離婚，且與女同事持續交往，訴請丈夫履行「不再外遇切結書」條款，將市價二百多萬元股票過戶給她，另再賠償二百萬元，女同事應賠償一百萬元。

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老師主張，丈夫就讀國中時，她基於協助學生立場輔導學業，幫助丈夫考上大學，丈夫就讀大學時追求她，兩人交往期間，租屋、生活消費、娛樂與出國旅遊等開銷，都是她支付。

幫夫出學費 師生戀變調

丈夫答辯稱，妻子是他的國中科任老師，常送小禮物及甜點，為他免費課後輔導，他年幼不了解男女關係，十五歲與老師發生性行為，成為情侶後，性行為約每週一至二次。兩人戀情開始，他即處於不對等師生關係，深感痛苦，稍有不合對方之意，會被辱罵貶低，國中、高中時均不敢反抗，情感已變成恐懼，考取國立大學與碩士班後，才逐漸有自信，但老師對其控制支配慾愈加強烈，甚至出現情緒虐待，強迫他到國外結婚。

怨妻控制慾強 逼他結婚

丈夫稱，自己宛如電影「教父」海報的「提線人偶」，他已提出離婚之訴；女同事答辯說，不知道男方已婚，男方給她看身分證，配偶欄空白。

正在辦離婚 夫免賠妻

法官認為，刑事部分尚未偵結，離婚訴訟亦審理中，妻子也全盤否認丈夫指控，但兩人婚姻有效，丈夫之前雖簽署「不再外遇切結書」，但雙方之後又簽署離婚協議書，且丈夫履行協議書的「約定贍養費」迄今未中斷，協議書又有「婚姻存續期間所生之任何請求權均相互抛棄」，妻子就不得再請求賠償，判決老師敗訴。法官另認為，女同事不知男方已婚，也駁回原告之訴。

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