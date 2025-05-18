騙自然人憑證開人頭戶 淪警示戶才知中招

自然人憑證就是民眾的網路身分證，除可辦數位帳戶，也可辦戶政手續，圖為新北市結合行動自然人憑證，民眾不用攜帶實體卡片，也可申請地籍謄本。（新北市地政局提供檔案照）

2025/05/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕民眾請小心，詐欺集團找人頭開戶出現新手法！警政署刑事警察局預防科近期分析詐團手法，發現詐團因為找人頭開戶的難度愈來愈高，改為開始騙取民眾的「自然人憑證」，用來大量開設人頭數位帳戶，以便於詐財和洗錢；警方清查發覺，有銀行的「警示帳戶」，五個就有一個是透過不法取得的自然人憑證於線上開立，提醒民眾切勿受害。

擬全面視訊驗證或臨櫃辦理

據了解，金融機構獲知詐團採取上述手法後，已有多家銀行暫停這一項開戶服務，另有部分還在評估，未來可能全面改為加上視訊驗證或臨櫃辦理，以強化把關機制。

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刑事局預防科表示，詐團騙取民眾的自然人憑證，是先透過Facebook、LINE、Instagram 等社群平台投放廣告，內容標榜「快速貸款」、「免信用卡」、「信用不良也能核貸」等，吸引急需資金的民眾上鉤，民眾在未查證真實性下加入群組或加LINE客服後，詐團即要求其提供自然人憑證、憑證密碼、身分證影本等資料，聲稱此為貸款申請的必要流程。

實際上，詐團暗中利用這些資料，向銀行大量開立數位帳戶，甚至持誘騙被害人簽署的委託書，親自前往戶政事務所幫對方補辦自然人憑證，再進一步用來辦理開戶，不少被害人直到接到銀行通知、或帳戶被警方標註為可疑警示戶時，才驚覺淪為詐團人頭戶。

有銀行主管表示，自去年第三季起，陸續發現使用自然人憑證開戶的數位存款戶，日後有極高比例被標記為可疑帳戶。

網路身分證勿隨意交出

預防科提醒，民眾務必謹慎使用自然人憑證，開立帳戶時應選擇親自辦理或具備視訊驗證機制的方式，切勿隨意將個人資料交給他人，以免遭詐團冒用，淪為人頭戶，進而衍生法律責任。

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