為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    幫派大哥開槍找未成年小弟頂替》苗13警遭約談 1小隊長聲押禁見

    2025/05/18 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局爆發刑警風紀案，二○二○年間苗栗縣發生一起新竹縣幫派份子前往苗栗縣開槍尋仇案件，苗栗檢方、廉政署最近接獲檢舉，指當初被逮的開槍未成年少年並非涉案人，苗栗檢方與廉政署接獲檢舉，前天約談十三名警員和相關證人，檢方昨認為即將退休的張姓小隊長涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪，涉案情節重大、聲請羈押禁見獲准，已退休的曾姓小隊長及鄭姓偵查佐分別以廿萬及十五萬交保。

    據指出，當時因一名苗栗縣毒品人口持刀砍傷該幫派成員，該幫派大哥一怒之下派人從新竹縣南下尋仇，對該毒品人口開槍擊中該男子肚子後離開，而該名毒品人口大難不死獲救。

    警方當時獲報後，涉案張姓小隊長與已退休曾姓小隊長和鄭姓偵查佐被指控，與新竹幫派大哥「喬好」，由該幫派教唆未成年少年出面頂替以便結案，並約定五百萬做為「安家費」，但後來疑似因安家費問題衍生糾紛，苗栗檢方和廉政署接獲檢舉後搜索，進行偵辦。

    因張姓小隊長今年即將退休，檢、廉單位前天發動搜索，前往張姓小隊長任職的竹南警分局偵查隊搜索後帶回約談，檢方也傳喚已退休的詹姓偵查隊長以及當時在竹南偵查隊任職十三名偵查佐、員警進行調查，張姓小隊長因涉案重大，苗檢向法院聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播