幫派大哥開槍找未成年小弟頂替》苗13警遭約談 1小隊長聲押禁見

2025/05/18 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局爆發刑警風紀案，二○二○年間苗栗縣發生一起新竹縣幫派份子前往苗栗縣開槍尋仇案件，苗栗檢方、廉政署最近接獲檢舉，指當初被逮的開槍未成年少年並非涉案人，苗栗檢方與廉政署接獲檢舉，前天約談十三名警員和相關證人，檢方昨認為即將退休的張姓小隊長涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪，涉案情節重大、聲請羈押禁見獲准，已退休的曾姓小隊長及鄭姓偵查佐分別以廿萬及十五萬交保。

據指出，當時因一名苗栗縣毒品人口持刀砍傷該幫派成員，該幫派大哥一怒之下派人從新竹縣南下尋仇，對該毒品人口開槍擊中該男子肚子後離開，而該名毒品人口大難不死獲救。

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警方當時獲報後，涉案張姓小隊長與已退休曾姓小隊長和鄭姓偵查佐被指控，與新竹幫派大哥「喬好」，由該幫派教唆未成年少年出面頂替以便結案，並約定五百萬做為「安家費」，但後來疑似因安家費問題衍生糾紛，苗栗檢方和廉政署接獲檢舉後搜索，進行偵辦。

因張姓小隊長今年即將退休，檢、廉單位前天發動搜索，前往張姓小隊長任職的竹南警分局偵查隊搜索後帶回約談，檢方也傳喚已退休的詹姓偵查隊長以及當時在竹南偵查隊任職十三名偵查佐、員警進行調查，張姓小隊長因涉案重大，苗檢向法院聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦中。

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