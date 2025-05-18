中國海警船 越中線驅離我漁船 中方休漁期 放任對岸鐵殼船非法作業

澎湖漁船發現中國禁漁期，中方鐵殼船非法作業。（漁民提供）

2025/05/18 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕五月一日起進入中國休漁期，但中國海警船打破兩岸長期存在的執法默契，越過海峽中線進入我國經濟海域，驅離作業中的我國漁船，卻放任中國鐵殼船在中線以西非法拖網作業。

接近我國4浬 海巡緊急護漁

昨天上午十時許，十餘艘澎湖漁船在東經一一八度三八分七七三秒、北緯二三度一五分三五四秒處（七美西四十浬、馬公六十浬），就遭到進入中線以東的中國二二○二海警船廣播驅離，漁船受到驚嚇趕緊駛離，但中船還不滿足，繼續往東航行，上午十一時已在北緯二三度十分、東經一一八度四三分位置，更接近我國四浬；澎湖海巡隊緊急調度台中艦、三五一九艇前往護漁。

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澎巡隊三五一九艇趕往途中，也接到我國漁船無線電通報，表示在北緯二三度一分、東經一一八度四六分位置，聽到中國海警船的禁漁廣播。不過中午十二時二十分抵達後，雷達搜索半徑六浬內，未發現任何船隻，研判中船已駛離，隨後我方艦艇持續在該海域巡邏，進行警戒與監控。

中線以東我專屬海域 屢入侵

雖然海峽中線是模糊執法地帶，但以往默契是中線以西由中國海警執法、以東由我方負責，惟去年澎湖籍「大進滿八八號」越界，遭中國海警扣留查辦後，原本的默契已生變化。

澎湖漁民表示，近日在海峽中線以東的我國專屬經濟海域作業，屢遭中國海警船越界驅離，但海峽中線略西處仍有中船拖網捕魚，對中方兩面手法表達強烈不滿。

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