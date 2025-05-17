夏令營溯溪 女學生溺斃／武林帖負責人、2教練過失致死罪起訴

檢察官痛批被告邊姓負責人與徐姓、張姓營隊教練等3人，對於選定溯溪地點未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，對危險水域未盡警覺義務。（記者廖雪茹攝）

2025/05/17 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕去年七月新竹縣尖石鄉武林帖夏令營溯溪活動，發生十五歲黃姓女學生溺斃憾事，新竹地檢署追查認定，邊姓負責人與徐姓、張姓營隊教練等三人，明知帶隊人員資格及人數均不符溯溪相關法規要求，且溯溪地點未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，對危險水域未盡警覺義務，並缺乏事前應變措施，導致年輕生命戛然而止，昨依涉犯刑法過失致死罪將三人起訴。

竹檢指出，邊男為武林帖開發公司負責人，徐、張二人是不定期與邊男合作的營隊教練。邊男於去年五、六月間，未經中華民國領導智能教育發展協會及新竹縣尖石鄉觀光休閒產業協會同意，以該等單位及武林帖教育訓練營地名義，透過網路公告夏令營五日活動，去年七至八月間共辦理五梯次，內容包括溯溪、野炊、山訓及漆彈等戶外活動，招攬國小至高中學生參加。

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依教育部體育署規定，溯溪活動應依參與人數配置合格溯溪嚮導及安全人員，並備妥緊急應變措施與救援方案，但邊男聘請的徐男所持溯溪證照已過期、張男無相關證照。

十五歲黃姓少女去年七月底參加溯溪活動時，適逢颱風過境及降雨影響，錦屏溪水勢湍急、地形險峻，徐、張仍草率試水即決定溯溪地點，未準備任何緊急應變措施，安全人員配置也不符規定，僅由該兩人帶領十四名學員輪流進行溯溪活動；輪至黃女下水時，因遭水流漩渦拉扯，旋即沉沒，未再浮出水面。

徐、張見狀下水搜尋，徐體力不支返營地求援，獨留張繼續尋找；營隊內另名教練陳男知悉後趕來協尋，將卡在岩壁凹陷處的黃女拉上岸，救護人員到場後雖施以CPR、AED電擊等急救措施及送醫，已無法挽回性命。

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