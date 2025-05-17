檢察官痴纏美女書記官 重判免職

時任雲林地檢署檢察官魏偕峯，跟蹤、騷擾女書記官長達八個月，被判刑、免職。（資料照）

2025/05/17 05:30

自認堅持就會成功…騷擾8個月

〔記者楊國文／台北報導〕時任雲林地檢署檢察官魏偕峯，以送禮等各種方式追求署內一名女書記官，還常在打卡機前「不期而遇」及傳送示愛訊息，女方控告他跟蹤、騷擾長達八個月；懲戒法院認定魏有跟騷等十五項違失，情節重大，嚴重損及檢察官形象，判決免職，降調彰化地檢署檢察事務官，並予停職，可上訴。魏追愛不成，變成跟騷，還遭到免職，創下檢察官首例。

魏偕峯 創檢察官難堪首例

刑責方面，魏偕峯已被依跟蹤騷擾罪判刑四月定讞，繳納易科罰金十二萬元完畢。

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雲檢調查，魏偕峯未婚，任職檢察官十六年，因有意追求同署一名書記官，二○二二年間以尾隨、守候等方式展開追求，對方雖明確拒絕，但魏認為「愛情堅持到底就會成功」，仍瘋狂追求。

魏偕峯常要求女書記官到他的辦公室，欲拿禮物給她，或製造獨處機會，提議幫她「一對一補習」考上更好的公職，都被拒絕；魏還密集傳訊息，包括「妳就像草莓一樣可愛」等內容。此外，魏自前年六月起頻繁撥打辦公室內線電話給對方，也常在地檢署刷卡處守候，或於女書記官加班時，突然出現在她身邊，以及密集地傳訊問安，使女方身心俱疲。

女書記官向雲檢申訴及提出刑事告訴，魏男除被起訴，雲檢成立的性騷擾申訴處理調查小組也展開調查，魏寫道歉信給對方時，竟附上小卡片寫上「I LOVE YOU」，女書記官驚嚇不已。檢評會調查後，將魏偕峯移送懲戒法院，魏坦承過錯，表示會深刻檢討反省。

職務法庭審理認為，魏對女書記官的跟騷行為，至少有十五項違失，包括跟蹤十一次、廿天內傳訊五十則等，雲檢多次告誡仍不理會，其所為已嚴重損及檢察官形象及檢察機關尊嚴，貶損人民信賴，經徵詢法務部意見後，判他免職、轉任彰檢檢察事務官。

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