徐巧芯大姑案的律師聯手台銀夫妻使詐／再追出一銀女副理助開洗錢帳戶

一銀宜蘭分行去年助警攔詐150萬元，如今有行員涉助詐團開戶被法辦。 （記者王峻祺攝）

2025/05/17 05:30

女副理80萬交保 須戴電子腳鐐

〔記者邱俊福、王峻祺／綜合報導〕警政署刑事警察局電偵大隊，去年偵辦國民黨立委徐巧芯大姑夫婿涉詐案的律師游光德，除查出游男聯手台灣銀行一對夫妻組成詐團得手上億元外，還發現有卅多名被害人、約一千多萬元款項流入三個人頭公司帳戶，該三名人頭是奉指示前往第一銀行宜蘭分行開戶，原因是「查核寬鬆可過關」，研判有行員被詐團吸收，前天以被告身分約談五人，宜蘭地檢署複訊後，諭令許姓女副理八十萬元交保、須戴電子腳鐐，另有二人二萬元交保、二人無保請回。

檢警追查，徐巧芯大姑與其丈夫杜秉澄捲入詐團洗錢案被法辦，杜男委任的游光德不僅是律師，也是詐騙集團的首腦，與時任台銀行員的郭男、黃女夫妻檔合作詐騙得手一億多元，游男等七人已於去年被桃園地檢署起訴。

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全案持續追查，發現有卅多名被害人的金流進入三個人頭公司帳戶，而楊姓、潘姓與胡姓人頭的個人帳戶早已被列為警示帳戶，檢警查獲三人後，他們供稱，是在詐團指示下，聽命前往一銀宜蘭分行開公司戶，因該分行查核寬鬆可通過。

檢警懷疑有人與詐團掛勾，協助開設人頭戶洗錢，前天由刑事局電信偵查大隊與台北市刑警大通知經手開戶、蓋章的許姓女副理、行員等五人到案說明，訊後移送宜蘭地檢署，檢察官複訊後，分別對五人諭知交保、請回等處分。

一銀：任何不法行為絕不寬貸

第一金昨天代子公司一銀公告表示，公司依法配合調查程序，對公司財務業務無影響。隨後一銀也聲明，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，一銀對任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依規定及法律程序採取相應妥適處置。

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