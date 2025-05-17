為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    徐巧芯大姑案的律師聯手台銀夫妻使詐／再追出一銀女副理助開洗錢帳戶

    一銀宜蘭分行去年助警攔詐150萬元，如今有行員涉助詐團開戶被法辦。 （記者王峻祺攝）

    一銀宜蘭分行去年助警攔詐150萬元，如今有行員涉助詐團開戶被法辦。 （記者王峻祺攝）

    2025/05/17 05:30

    女副理80萬交保 須戴電子腳鐐

    〔記者邱俊福、王峻祺／綜合報導〕警政署刑事警察局電偵大隊，去年偵辦國民黨立委徐巧芯大姑夫婿涉詐案的律師游光德，除查出游男聯手台灣銀行一對夫妻組成詐團得手上億元外，還發現有卅多名被害人、約一千多萬元款項流入三個人頭公司帳戶，該三名人頭是奉指示前往第一銀行宜蘭分行開戶，原因是「查核寬鬆可過關」，研判有行員被詐團吸收，前天以被告身分約談五人，宜蘭地檢署複訊後，諭令許姓女副理八十萬元交保、須戴電子腳鐐，另有二人二萬元交保、二人無保請回。

    檢警追查，徐巧芯大姑與其丈夫杜秉澄捲入詐團洗錢案被法辦，杜男委任的游光德不僅是律師，也是詐騙集團的首腦，與時任台銀行員的郭男、黃女夫妻檔合作詐騙得手一億多元，游男等七人已於去年被桃園地檢署起訴。

    全案持續追查，發現有卅多名被害人的金流進入三個人頭公司帳戶，而楊姓、潘姓與胡姓人頭的個人帳戶早已被列為警示帳戶，檢警查獲三人後，他們供稱，是在詐團指示下，聽命前往一銀宜蘭分行開公司戶，因該分行查核寬鬆可通過。

    檢警懷疑有人與詐團掛勾，協助開設人頭戶洗錢，前天由刑事局電信偵查大隊與台北市刑警大通知經手開戶、蓋章的許姓女副理、行員等五人到案說明，訊後移送宜蘭地檢署，檢察官複訊後，分別對五人諭知交保、請回等處分。

    一銀：任何不法行為絕不寬貸

    第一金昨天代子公司一銀公告表示，公司依法配合調查程序，對公司財務業務無影響。隨後一銀也聲明，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，一銀對任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依規定及法律程序採取相應妥適處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播