航運老闆遭冒牌名人詐5千萬

南部某航運公司老闆誤信詐騙集團假冒投資名人「施昇輝」分享投資心得，加入飆股群組被騙走五千多萬元。（記者黃佳琳翻攝）

2025/05/17 05:30

受害國人高達上千人

〔記者黃佳琳、邱俊福／綜合報導〕警政署刑事警察局接連破獲黑幫跨境電信詐欺集團，先是鎖定騙走南部一名航運公司負責人五千多萬元的假投資詐團，分多波查獲二十三名成員，包括兩名詐團管理階層的竹聯幫明仁會分子；本月十四日又與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位，聯手在菲國宿霧攻堅一座四海幫海森堂的詐欺機房，逮捕十七人，初查受害國人高達上千人，犯罪所得正清查中。

四海幫機房設在宿霧

警方於二○二二年偵破一個由四海幫經營的假投資詐團，追蹤其中六、七名嫌犯的出入境資料及行為模式，發現他們起訴後，陸續前往菲國宿霧，研判是接受集團指示轉移至菲國經營機房，刑事局國際科立即與菲國交換情資及展開監控，進而查知，機房據點位於山區門禁森嚴的豪宅社區內一座三層樓透天別墅。

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該機房主要是以假交友進而引誘投資虛擬貨幣的手法，或是透過交友誘使被害人先加入公益活動，再佯稱抽中名單擁有投資機會等，設局詐騙。本月十三日刑事局國際科及科偵隊共七名幹員飛往宿霧，隔天與菲國執法單位共同執行攻堅搜索行動，逮捕台籍成員十六男一女，其中有六人是詐欺通緝犯。

明仁會搞假投資詐騙

此外，一名航運公司老闆去年四月在網路社群看到假冒投資名人「施昇輝」分享買賣股票的賺錢心得，掉入詐團陷阱加入飆股群組，初步投資見帳面上的獲利不斷，半年內陸續以匯款、面交方式投入五千多萬元，直至獲利逾億想了結，對方要求須付兩成代操費才能領錢，才驚覺遇詐報警。

刑事局南部打擊犯罪中心從去年十一月至今年四月，陸續逮捕詐團的一線、二線車手廿一人，再溯源查獲管理階層共犯竹聯幫仁堂明仁會成員張鴻鈞、楊文彬，全案違反刑法詐欺及洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，檢警正擴大追查詐團金流。

詐團機房隱身菲律賓宿霧透天別墅。 （記者邱俊福翻攝）

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