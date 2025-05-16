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    前高院庭長騙可喬官司 移送懲戒

    曾任高等法院庭長的律師高明哲。（資料照）

    曾任高等法院庭長的律師高明哲。（資料照）

    2025/05/16 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕曾任高等法院庭長的律師高明哲，六年前被富商程萬遠指控，謊稱可行賄、打點他的智慧財產案件更二審承審法官，程交付一百萬元和雞血石雕件給高去處理，但該案仍被判決敗訴，程提告後，台北地院今年三月依詐欺取財罪將高男判刑兩年。台北地檢署認為，高所為損害律師名譽或信用情節重大，將他移送律師懲戒委員會懲戒。

    高明哲收百萬和雞血石 官司敗訴曝光

    北檢認為，高男蔑視國家司法權獨立公正運作，矇騙有不當影響司法人員的關係與能力，嚴重破壞國家司法公正形象，戕害人民對司法公正的信賴，並使克盡職守承辦案件的司法人員努力成果形同白費，更使司法尊嚴蕩然無存，所為實不可取。

    檢方調查，高明哲於二○一九年向訴訟案件當事人程萬遠聲稱，可以打通智慧財產法院更二審的林姓受命法官，程信以為真，提供一百萬元現金和一座雞血石雕件給高去關說，以求勝訴，後來程仍被判敗訴，才發現遭騙。

    高明哲曾捲入前最高法院法官蕭仰歸關說爭議案，蕭的兒子蕭賢綸開車肇事逃逸，一審判決有罪並緩刑，蕭仰歸關說時任高院審判長高明哲，二審果然改判無罪，北檢事後依刑法枉法裁判罪起訴高明哲，歷審都認定證據不足，去年七月判高無罪確定；不過公務人員懲戒委員會（懲戒法院前身）決議將高降二級改敘。高明哲二○一二年退休後，擔任事務所主持律師。

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