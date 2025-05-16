自由日日shoot》蛤！通常保護令 兩個月內拿不到

簡姓男子悶死5歲兒，警方查扣枕頭等證物，將他押解至分局釐清行凶動機。 （記者林嘉東攝）

2025/05/16 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕簡妻上月間聲請家暴保護令，法院還未開庭核定，簡姓男童就慘遭父親悶死，基隆地院昨天說明，簡妻聲請保護令時，指控遭先生家暴，未提及兒遭家暴。基隆市警察局家防官認為，簡妻雖未提及小孩有遭家暴，但一個失和家庭，年幼小孩夾在大人之間，有可能淪為施暴者出氣筒，理應一併、並儘速採取預防性的處理，讓施暴者無法接觸，以避免可能的危害。

基隆市議長童子瑋昨在臉書貼文說，很難想像男童在生命的最後經歷了多大的痛苦，也無法想像母親有多大的悲傷，他要求基隆市長謝國樑正視兒虐問題，而新成立的兒童及少年事務處與社會處、教育處的業務重疊混淆，亟待釐清分工，減少民眾困擾才能提供實質的保護。市長謝國樑說，期待法院核發保護令的流程能更有效率。

請繼續往下閱讀...

依現行規定，受理被害人聲請緊急保護令，警方須在一天內將案件送法院，法院收案後須四小時內核發；聲請暫時與通常保護令，警方應分別在三天內及六天內向法院聲請，但法律未明訂法院應於收案後何時核發；家防官說，實務上，暫時保護令從提出聲請到核准，大約一個月以上，通常保護令則超過兩個月。

以本案來看，四月二十三日鄰居報案簡家有糾紛，警方抵達後，簡妻要聲請家暴保護令，警方為她聲請通常保護令，通知簡男三天未到案後，同月廿九日函文法院聲請，法院收案後，訂六月六日開庭，再決定是否核發通常保護令；整個流程跑下來，最後也大約二個月左右。

法院核發未訂時效

應檢討修法

曾處理家暴案的資深警官說，雖然不是緊急聲請案，但保護對象是有被家暴過的受害人，其潛在威脅一直存在，故相關法律對暫時和通常保護令未訂時效的作法，應慎思檢討，否則一件通常保護令，短則也要兩個月才能拿到，已失去防範家暴、保護被害人的實益。

基隆地院書記官長黃士元說，簡妻向法院聲請通常保護令時，僅指遭先生施暴，未提及兒子也遭施暴，所提證據也不是很充足，法官才訂六月六日開庭審理。基市府社會處說，簡妻可能是考量父子關係良好，所以仍維持父親的探視權，未料竟發生悲劇。

家暴求助專線：

婦幼保護專線：113

警察局報案專線：110

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法