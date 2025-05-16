自由日日shoot》殺子狠父國中學歷 妻大學畢任職銀行

簡姓男子悶死5歲兒。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/16 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市五歲簡姓男童被狠父悶死，鄰居獲知後不敢置信地說：「怎麼會這樣？」表示男童很可愛，簡男也很愛小孩，常看到他陪孩子在社區公園內玩耍，如今竟對孩子下毒手，鄰居們都很難過。當地德厚里長莊育超說，簡男夫妻的學經歷、個性、觀念各方面差距有點大，長期為了家庭雞毛蒜皮的事爭吵，如今發生這種悲劇讓人很震驚，也很難過，大人的事，不管怎麼樣都不應該對孩子下手。

兩人個性、觀念差距大

里長及幾位鄰居說，簡男夫妻結婚十多年，一家三口五年前搬到社區，四十五歲的簡男為國中畢業學歷，在基隆市環保局擔任司機，人還不錯，但個性較強烈；四十三歲簡妻大學畢業，在基隆一家銀行上班，工作表現不錯，最近將升職。但二人的個性和觀念都有落差，以至於連雞毛蒜皮的小事也經常意見不合，日積月累下，妻子無法忍受決定離婚，結果才分居未久就出事。

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10餘年婚姻 愈走愈遠…

鄰居說，簡妻的為人也很不錯，會出錢協助社區照顧流浪貓，夫妻都有穩定工作，小孩也長得很可愛，工作繁忙時就由阿嬤幫忙帶小孩，原本是一個平凡安康的家庭，卻因簡男一念之間的偏差，造成整個家庭破碎。

簡童生前就讀幼兒園，園方人士表示，簡童在幼兒園跟小朋友互動都很好，有時爸爸來接他放學、有時媽媽來接，簡童父親前天來接孩子時，還有通知母親，沒想到把孩子帶回家後，竟發生這樣的悲劇。

父前幾天還為兒請假

鄰居表示，簡男看起來很老實，會帶孩子到公園玩，前幾天簡男還請假在家帶孩子，實在想不通為什麼會玉石俱焚。

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