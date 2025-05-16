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    移工若是匯兌運鈔手 最重判10年

    將400萬現金遺落在台鐵區間車，胡姓越南移工不願多做說明。（資料照，記者蔡宗勳翻攝）

    將400萬現金遺落在台鐵區間車，胡姓越南移工不願多做說明。（資料照，記者蔡宗勳翻攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕對於胡姓越南移工遺失四百萬元疑雲，目前全案尚待釐清，不過相關人員懷疑胡可能是與地下匯兌有關的「運鈔手」；若未來查出確是如此，該犯行違反銀行法第廿九條第一項，可處三年以上、十年以下有期徒刑，以及得併科一千萬元以上、二億元以下罰金，處罰相當重。

    曾在越南創業的業者指出，地下匯兌在移工間非常普遍，因為越南的外匯管制，若用正常管道匯回越南，台幣要先換成美元，越南端再用美元換成越南幣，中間可能因匯率折損，加上有部分鄉下地區的越南人，不熟悉銀行作業，所以在一些地區，連在銀樓都可以用美元換越南幣。

    也因這層原因，比起銀行，部分移工寧願找同鄉推薦地下匯兌，國內的非法集團一收到移工台幣，馬上就會在越南端把等值的越南幣轉到指定的帳戶中，匯兌業者則在自訂匯率中賺取價差；非法匯兌的情況，也運用在人民幣上，這種違法行為已經變成移工文化，甚至有移工兼職做「運鈔手」，替匯兌業者收錢。

    追查純匯兌或為不法集團跑腿

    但地下匯兌也有風險，過去也發生「收錢沒辦事」的詐騙行為，所以有些移工雖然不是替非法集團辦事，但來台灣時間較久，熟悉有信用的匯兌業者，在同鄉委託下，幫助有需要的越南移工處理「錢事」。

    至於胡男到底有無違法，若違法，單純只是幫助同鄉的款項處理者、或是匯兌業者旗下的「運鈔手」？都有待南檢釐清後才會清楚。台南地檢表示，目前胡男已回到嘉義工作，有需要時會再傳他說明。

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