400萬掉火車上 疑地下匯兌款

胡姓越南移工日前將400萬現鈔遺落在台鐵區間車上，檢警正詳查這筆錢的來源及用途。（資料照）

2025/05/16 05:30

越籍移工交代不清 舊鈔疑點重重 檢朝違反銀行法偵辦

〔記者王捷／台南報導〕胡姓越南移工本月攜帶四百萬現金搭乘台鐵區間車，不慎把裝在提袋內的現金遺落車廂內，隨後由站務人員拾獲，送到新營站召領，胡男聲稱是在家鄉買房產的款項，但又交代不清，加上全部現鈔都是舊鈔，用橡皮筋綑綁，並非從金融機關領出，檢警懷疑與地下通匯有關。台南地檢署認為全案疑點重重，已依違反銀行法分案調查，追查是否為地下匯兌的不法款項。

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舊鈔用橡皮筋綑綁 非金融機關領出

胡男是在本月七日晚間，搭乘台鐵區間車在台南站下車後，向台南站求助表示，他有一袋裝著現金的黑色手提袋遺失；列車進入新營車站時，站務人員果然發現提袋，打開檢視確是滿滿的現金，鐵路警察局高雄分局介入調查，清點後有四百萬元，創下台鐵拾獲錢財的最高金額紀錄。

警方指出，胡男在嘉義一家石材廠工作十多年，月薪三萬多元，胡當天透過「姊夫」向新營站表示，八日晚間要領回，不過調查後發現疑點很多。起初，胡男聲稱四百萬是「姊夫」要發得薪水，但在清查人際關係後，「姊夫」只是某人的代稱，也沒有提到要怎麼發薪水。

後來胡男改口稱，這些錢一部分是自己存的、一部分是向朋友借來的，金額來自多處，要用來買房；但他對一些細節講不清楚，警方請示檢方後，暫時扣留該筆款項，檢警決定詳查這筆錢的來源及確切用途。

釐清後沒違法 才會發還

由於這筆錢引發外界揣測，台南檢方昨天證實已經分案調查，不排除任何可能，而目前是往銀行法方向偵辦；檢方說，如果釐清事實後沒有違法，就會發還給失主。

警方指出，地下匯兌俗稱「匯水」，不少移工會透過地下匯兌將錢寄回家鄉，業者在國內收了越南移工的台幣後，在越南端會給出相對的越南幣，因為比正常管道的匯款流程快，故而受到移工青睞。

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