運將載客聽到詐騙術語 助警逮馬籍車手

警方在馬來西亞籍車手身上，起出多張金融卡。 （記者李容萍翻攝）

2025/05/16 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕一名馬來西亞籍廿五歲葉姓男子，多次以觀光名義來台灣從事詐欺車手，並以計程車為代步交通工具，多次提領詐騙款項，前天在計程車上與本國籍同夥通話以中文聊起「收水、試車、試卡」等術語，被機警的運將查覺異狀，等葉男在桃園市中壢派出所附近的康樂路下車後，運將立即奔向中壢所報案，員警迅速依據提供特徵逮捕犯嫌。

葉男面對警方的盤查，支支吾吾地說不出話，更無法就身上的多張金融卡、工作機、讀卡機和一萬餘元現金合理解釋，言詞前後矛盾，最終坦承是來台犯案的詐欺提款車手。

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中壢警分局長林鼎泰表示，警政署強化打擊詐騙集團，四月一日起與民間企業啟動「百斬計畫」，號召全民參與檢舉車手，每成功檢舉並協助逮捕一名車手，可獲五萬元獎勵金，共一百個名額；中壢警分局累計提報四件，其中三件申請對象就是計程車運將，另一件是超商店員。

林鼎泰說，百斬計畫核心是結合民力，徹底摧毀詐團運作鏈條，民眾每成功檢舉並協助逮捕一名車手，有機會獲頒五萬元獎勵金；至於詐團成員屢以假藉觀光名義來台犯罪，並以計程車為交通工具掩人耳目，將擴大巡邏密度、深化情資整合，強化與金融業與民間通報網絡合作，阻斷詐騙金流源頭。

馬來西亞籍25歲葉姓男子多次以觀光名義來台，從事詐欺車手，經機警運將向警方報案，員警起獲其犯罪所得1萬餘元、金融卡、工作機與讀卡機等證物。（記者李容萍翻攝）

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