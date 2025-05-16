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    首頁　>　社會

    分居妻上月聲請保護令 基隆地院還沒審理 夫竟悶死5歲兒

    在基隆市環保局擔任司機的簡姓男子（中），涉拿枕頭悶死5歲兒。（記者林嘉東翻攝）

    在基隆市環保局擔任司機的簡姓男子（中），涉拿枕頭悶死5歲兒。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕在基隆市環保局擔任司機的簡姓男子，不滿妻子堅持要離婚及爭奪五歲兒子扶養權，兩人後來分居，妻子同時提出要聲請保護令，簡男竟認為孩子是夫妻失和原因之一，前天中午從幼兒園接回後，在家喝悶酒，下午趁兒子睡午覺，拿枕頭悶死幼兒；基隆地檢署以簡男涉犯「成年人故意對兒童犯殺人罪」有逃亡之虞，昨向法院聲請羈押。

    不滿妻子堅持離婚、爭兒扶養權

    四十三歲簡妻與四十五歲丈夫，上月二十三日在基市住處爭吵，鄰居擔心出事報警，警方獲知兩人口角時簡男狠推妻子一把，協助簡妻聲請家暴保護令，簡妻等待保護令期間與丈夫分居，帶著孩子搬回娘家，不過仍由簡男接送小孩下課，送回妻子娘家。

    基院8日收案 訂6月6日開庭

    警方函送基隆地院聲請通常保護令，基院五月八日收案，隔天訂定六月六日上午開庭審理；沒想到庭還沒開，法院尚未裁定是否核發保護令，鄰居口中「很疼孩子」的簡男，就親手奪走愛兒性命。

    警方調查，簡妻前天晚間下班回娘家，未見到孩子，前往簡男住處找人，簡男不在家，卻赫見兒子躺在床上，口、鼻出血，已無生命跡象，報案送醫急救仍不治，傷心欲絕。

    警方查出簡男犯案後騎機車離家，昨凌晨追到正濱漁港找到他，簡癱坐地上，承認殺兒，酒測值○．三三毫克。簡供稱，前天接兒子回家，喝烈酒四百毫升後，認為妻子搶走兒子監護權，越想越不甘心而遷怒兒子，下午二時行凶。

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