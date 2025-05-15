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    債務糾紛強押被害人談判 國民黨苗縣議長李文斌之子收押禁見

    兩名被害男子遭十多人強押上車，苗栗檢警循線逮捕四名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左二）。（記者彭健禮翻攝）

    兩名被害男子遭十多人強押上車，苗栗檢警循線逮捕四名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左二）。（記者彭健禮翻攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一家茶飲店發生押人討債案，兩名男子被十多人押上車帶走，警方獲報救出兩人，檢警循線逮捕四名嫌犯，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子李展維，雙方疑因賭債引發糾紛，苗栗地檢署訊後依涉犯剝奪他人行動自由等罪聲押四人，苗栗地院昨裁定李展維及一名陳姓同夥羈押禁見，另兩嫌各諭知七萬元、六萬元交保。

    涉觸犯剝奪他人行動自由等罪

    苗栗警分局於十二日晚間十點多獲報，指苗栗市南苗地區一家茶飲店有兩人被擄走，警方趕到時，雙方已不知去向，調閱監視器發現對方開來五輛汽車，兩名男子是被十多人強拉上車後駛離。

    警方循線追查車輛去向，前天凌晨救出兩名被害人，身體無明顯外傷，隨後逮捕四名嫌疑人；李文斌的兒子到案後表示，因為兩人積欠賭博債務不還，才將他們帶走討債。地方人士透露，李文斌的兒子已因賭債問題引發多次糾紛。

    檢警正進一步調查案情疑點，而店家監視器錄下的一干人押人過程，稍後被人上傳網路。

    李文斌：支持法律對兒子懲處

    李文斌昨天聲明表示，養子不教父之過，對於兒子犯錯，他無從迴避責任，沒把孩子教好，願接受所有的批評與指責，多年來管教孩子並未鬆懈，結果卻讓他和妻子深感痛心與無奈，兒子把爸媽的心撕碎了。李表示，兒子已是卅歲的成年人，禍福自招，應該承擔自身的過錯，他絕不包庇或幫助兒子逃避法律責任，支持法律對兒子的任何處罰。

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