檢首度赴美訊問取證 跨境感情詐騙1.7億 台美合作破獲

台美破獲詐騙集團，詐團高層廖女落網時，身攜全球限量Richard Mille名錶等奢侈品。（記者廖耀東攝）

2025/05/15 05:30

〔記者陳建志、邱俊福／綜合報導〕我國檢警與美國國土安全調查署合作，破獲以卅六歲台籍女子廖呈婕為首的詐騙集團，廖女收購護照在美開立帳戶後，再指揮黃姓車手頭及旗下美籍車手，以假交友誘騙投資手法行騙美籍民眾，得手五三二萬八八五五美元，換算當時匯率約一億七○五二萬餘台幣，我方趁她今年一月回台時，在桃園機場拘提到案，並由法官裁定收押。台中地檢署偵結起訴時痛斥，廖女主持詐騙集團，對境外民眾實施詐騙，所為嚴重損害我國國際形象，具體求刑十年，黃姓車手頭也具體求刑五年，以示嚴懲。

假交友誘騙投資 行騙美籍民眾

此外，本案也是我國檢察官首度赴美訊問美籍車手，開創台美合作打擊犯罪、司法互助的嶄新模式。

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中檢調查發現，以廖女為首的詐團，先以甜言蜜語取信被害人，接著慫恿進行小額投資獲利取信對方，待被害人投入大量資金後，還繼續以各種理由要求被害人繳交錢財，匯入指定帳戶或由美籍車手前往取款。

檢警查出，廖女將不法所得拿去購買瑞士Richard Mille名錶、鑽石等貴重奢侈品，也以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣洗錢，及購買Lexus RX350h名車供不知情的父親使用等。

詐團首謀廖女 檢具體求刑10年

中檢表示，我方根據美方情資，先在一月趁廖女回台準備過年時逮捕到案，三月安排美國檢察官視訊我方被告，四月在美方執法部門協助下，中檢檢察官張富鈞赴美訊問本案共犯美籍車手，取得關鍵證詞，這也是台美兩國簽署刑事司法互助協定以來，我國檢察官首次赴美辦案取證。

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