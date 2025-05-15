打林姿妙名號騙6500萬 許智信改判4年10月

以林姿妙名義誆騙6500萬元，前宜蘭縣政府專員許智信（中）改判4年10月。（資料照）

2025/05/15 05:30

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣政府前公共造產專員許智信，任職期間打著縣長林姿妙秘書或助理名號，以集資投資縣府採購案名義，詐騙十七人得款六千五百萬元。一審宜蘭地院認為他以公共採購為餌行騙，依十件貪污治罪條例之利用職務機會詐財、七件刑法詐欺取財罪判處十二年徒刑；二審高等法院昨認定許男的職務與採購、標案無關，不構成貪污罪，以犯下十七件刑法詐欺罪，各判刑七月至一年十月，合併執行四年十月徒刑，可上訴。

檢調追查，許智信受宜蘭縣政府聘任為公共造產基金「僱用專員」，後又支援縣長室，對外彰顯自己是縣長秘書、助理、縣長團隊駐區專員，利用綜理業務的職務機會，於二○二一年六月至二○二三年九月間，向十人誆稱可投資尚未公開的政府採購標案，詐騙錢財；又於前年一月至九月間，向另七人佯稱民間投資，詐騙錢財。

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許智信因積欠高利貸，前年九月底突然曠職失聯，被害人紛紛報警，許男落跑九天後在台北車站落網被收押，去年二月檢方起訴。

宜蘭地院認定許在縣府聘任公職，竟利用職務機會，訛稱有政府採購標案或一般投資案遂行詐騙，未坦承全部犯行，判十二年徒刑。

許上訴後，高院昨認定，許男的職務內容與縣府採購案、工程標案並無關聯，不符利用職務機會詐取財物罪要件，撤銷改依刑法詐財罪論處，以其侵害被害人的財產法益，破壞政府威信及機關形象，十七罪各量處七月至一年十月，合併執行四年十月徒刑，追徵或沒收犯罪所得六千五百萬元。

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