大咖棄保潛逃頻傳》最高檢提訂「保全羈押」重判即收押

近期接連發生國寶集團前總裁朱國榮、連一鮑魚前老闆鍾文智、三聯集團負責人徐少東等被告，遭重判之後棄保潛逃、失聯事件。（資料照）

2025/05/15 05:30

建議修法仿美日德制防逃

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕近期屢有重大刑案被告棄保潛逃，最高檢察署決定仿美、日等國立法例，提議修正刑事訴訟法增定「保全羈押」制度，做為釜底抽薪防逃的有效辦法；對此，刑訴法主管機關司法院表示，正在研議中。

司法院表示 正在研議

「保全羈押」制度是指宣判時，被告有到庭義務，若經判處一定刑期（例如五年）以上時，法院應當庭審酌是否羈押被告，以確保後續上訴程序或判決確定後的執行；至於宣判一定刑度以下或個案無羈押必要者，則輔以科技設備監控等其他替代措施。

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最高檢認為，對有高度逃亡動機者，施以較強的拘束處分，逃亡可能性較低者，則依次減輕拘束強度，才是合理的法制設計，因此建請相關主管機關從制度面重新檢視修正，否則棄保潛逃的現況一再重演，實無益人心教化。

最高檢指出，我國目前重大刑案防逃機制雖有行政規則，但只是在高院在辯論終結時，由承辦書記官將宣判日期及宣判後的主文通知高檢署，依實務，檢察官接到通知時，被告早已失去蹤跡，且科技監控對有心要逃亡的被告也未必是最有效手段。

科技監控 難防有心逃亡者

最高檢表示，美、日、德等國被告，一旦經事實審法院判決有罪，就以羈押為原則，例外才交保，但我國卻是被告即使被重判，仍保有行動自由，進而利用各種機會逃亡，尤其當刑度愈重時，逃亡動機愈高，以致司法警察機關疲於奔命、防不勝防。

據了解，法務部早在二○一六年間即參考專家學者意見，認應修正刑事訴訟法增訂「保全羈押」制度，但最後未獲入法。

近期接連發生國寶集團前總裁朱國榮、連一鮑魚前老闆鍾文智、三聯集團負責人徐少東等被告，遭重判之後棄保潛逃事件，引起社會的關注。檢察總長邢泰釗十分重視，前天與高檢署開會研商對策，此外，最高法院審理中的案件如須強制處分，均由二審法院處理，前天會議也決議，儘量由二審原到庭檢察官持續處理，提供妥切的建議供法院參酌。

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