大法庭裁定 詐犯繳回報酬可減刑／法務部︰背離法意 儘速啟動修法

大法庭裁定詐犯繳回報酬可減刑，法務部回應裁定背離法意，將儘速啟動修法。（資料照）

2025/05/15 05:30

〔記者張文川、王定傳／台北報導〕去年七月上路的「詐欺犯罪危害防制條例」明定，詐欺犯自白，若有犯罪所得而自動繳交者，減輕其刑。法界爭論「犯罪所得」是被告實際所獲報酬、還是被害人被騙金額？最高法院刑事大法庭昨以七比四做成統一法律見解，裁定詐欺犯自白並自動繳交「個人實際所獲報酬」，即應減輕其刑。

但大法庭強調，並非不分情節一律減刑，法院仍應具體審酌被告是否為詐團主導地位、分工情節輕重、繳回財物占被害金額的比例、是否誠摯努力尋求和解賠償等，來決定量刑減讓的幅度。

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法務部回應，最高檢於辯論時，即已堅定表達應採「填補被害人所受損害」見解，被告應繳還的犯罪所得，應是其向被害人取得財物，而非其個人所得，此裁定無異將減刑與否繫於被告的片面供述，罔顧被害人蒙受損失，背離立法意旨，法務部深感遺憾，將儘速啟動修法。

劉姓詐團成員透過交友軟體搭訕中國當地女子，以假投資方案詐騙十人，得手兩件共五十一萬餘元，分得七千元酬勞，落網後自白犯罪並繳回七千元，被依兩件加重詐欺既遂、八件未遂罪起訴，一、二審都予以減刑，檢方上訴。

最高法院刑三庭認為，劉男應繳回被害人的損失金額才能減刑，經徵詢後提案至大法庭，大法庭昨裁定，見解將拘束未來相關案件。

劉男將可獲減刑，但是承審庭仍須依情節輕重、尋求和解誠意等審酌量刑，發回更審或自為改判。

大法庭認為詐防條例四十七條前段規定「其犯罪所得」，後段則是「全部犯罪所得」，已明確區別二者不同，文義明確，「其犯罪所得」僅限於被告實際取得的個人所得，減刑事由不及於其他共犯。

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