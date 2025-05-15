詐團時尚女首腦 贓物拍出近9千萬

檢警從詐團查扣的Richard Mille精品名錶，昨天拍賣一名年輕頭戴鴨舌帽、黑色口罩的男子，喊價3900萬得標。（記者陳建志攝）

2025/05/15 05:30

〔記者邱俊福、陳建志／綜合報導〕台美合作破獲以女子廖呈婕為首的跨國詐欺洗錢集團。檢警查知，裝扮時尚的卅六歲廖女堪稱人工美女，精緻的五官加上姣好身材，專挑護照照片跟其長相相似的「飯局妹」，取得對方護照後，冒名開立人頭帳戶提供詐騙、洗錢使用。

此外，廖女今年一月在桃園機場被逮時，身上帶著全球限量、市價超過三千萬元的Richard Mille名錶，以及被查扣八克拉鑽戒等贓物，行政執行署台中分署公開拍賣查扣物，該錶被喊到三千九百萬元得標，至於詐團被查扣的贓物，昨天共拍賣變價八九九三萬七千元。

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台中地檢署表示，此案查扣Richard Mille精品錶一只、鑽戒一只、比特幣四顆、泰達幣一二二萬顆、Lexus RX350h汽車一輛、台幣現金卅萬元、扣押銀行帳戶餘額一一六二萬元。昨天由行政執行署台中分署將詐騙所得變換的錶、鑽、虛幣、名車等進行拍賣，所得將依刑事訴訟法、國際刑事司法互助法的整筆返還程序返還美方，由美方分配予被害人。

其中最受矚目的名錶，起標價就破千萬，並一路加碼向上喊價，最後由頭戴鴨舌帽、眼鏡，戴著黑色口罩的年輕男子喊價三千九百萬元得標，價格相當一棟豪宅；該男子穿著上萬元的名牌鞋子，手上也帶著一只同廠牌Richard Mille名錶，但沒透露自己的職業和身分。

檢警追查，廖女愛美酷愛整形，眼睛整得很大、鼻子翹挺。她為了取得人頭帳戶，一開始在網路刊登廣告收購，前年開始，可能認為飯局妹比較能找到跟她的人頭照相似者，便鎖定飯局妹，謊稱有飯局需求，趁機取得對方護照。

檢警表示，廖女取走飯局妹護照持往美國，冒充身分開設多家人頭公司，再以公司名義開立帳戶，遂行詐騙。

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