竹聯幫和堂詐2300萬 南軟女主管也受害

收水手收取贓款後，騎滑板車離開，試圖躲避警方查緝。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/14 05:30

女主管投資9百萬被封鎖報案 警逮31人

〔記者陸運鋒／台北報導〕以竹聯幫和堂成員萬少宇為首的詐騙集團，指揮旗下小弟在社群平台誆騙民眾投資股票，再指派假冒財務理專收取現金，數月來詐騙金額逾二千三百萬元，其中一名南港軟體園區高階女主管，因投入九百萬元無法出金報案，經南港分局警方長期跟監蒐證，拘提萬等卅一名嫌犯，瓦解該詐騙集團。

警方調查，女主管去年於臉書看見理財節目主持人「陳凝觀」投資訊息，隨後加入「財智研習會B組」LINE群組，並依對方指示下載投資APP。

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女主管被詐團成員洗腦後，去年十一月先投入一五六萬元資金嘗試，看見APP顯示自己投資的股票每天大漲，還以為真的有賺頭，接下來三個月又投入七百多萬元資金，直到要出金獲利了結時，對方卻不斷拖延甚至將她封鎖才驚覺被騙報案。

案經士林地檢署指揮偵辦，掌握竹聯幫和堂齊天會廿一歲萬嫌，指揮旗下詐團車手向被害人收取贓款後，再交付給騎滑板車的收水手，以此掩人耳目躲避查緝，而警方追查期間，意外發現還有十一名被害人，總共十二人被騙二千三百萬餘元。

收水手騎滑板車掩人耳目

警方抽絲剝繭還原該詐團分工掌握相關事證，從二月起陸續於全台執行四波搜索，逮捕萬嫌、監控手五人、收水手五人、出金手三人及車手十七人，總共卅一名嫌犯，而其中一名官姓車手，還是從馬來西亞來台旅遊的觀光客，另查扣現金四二二萬餘元、賓士名車及二百多支手機等贓物。

警方詢後，將萬等卅一名嫌犯依涉犯詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押萬嫌獲准，其餘共犯則六萬至十五萬元交保。

警方呼籲，詐騙手法以假投資、假網拍及解除分期付款為多，而假投資詐騙的財損金額最高，如民眾遇到任何疑慮，應立即撥打一六五反詐騙專線或向警方尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方突襲竹聯幫和堂詐騙集團逮人。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣現金四二二萬、賓士車等贓物 。（記者陸運鋒攝）

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