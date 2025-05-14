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    三讀刑法修正案》不法關說 可關5年罰50萬

    立法院院會昨三讀通過「刑法部分條文修正案」。（記者謝君臨翻攝）

    立法院院會昨三讀通過「刑法部分條文修正案」。（記者謝君臨翻攝）

    2025/05/14 05:30

    棄保潛逃 最重關3年

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂「妨害司法公正罪章」，若對法官、檢察官不法關說，影響其裁判、處分等，最重可關五年、罰五十萬元，因而做出上述裁判等作為的司法官，最重可關七年、罰一百萬元。新法也增訂「棄保潛逃罪」，最重可關三年；另加重脫逃罪刑責。民進黨立委批評，藍白立委拿掉條文中「施壓」二字，規避其聚眾施壓司法機關之犯行。

    針對刑法修法，國民黨團、民眾黨團昨於院會多次提出「再修正動議」，民進黨團也提出其版本，但最終藍白以人數優勢表決通過其共同提出之版本。

    增訂「妨害司法公正罪章」部分，三讀條文規定，意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

    民進黨立委吳秉叡表示，民進黨團版本對於請託、關說、施壓都加以處罰，藍白版本只有關說，在害怕什麼？民眾黨針對前主席柯文哲收押與否聚眾法院，國民黨為罷免造假連署案集結地檢署外，赤裸裸施壓司法，卻害怕不處理。國民黨立委吳宗憲則反駁，施壓的法律要件並不明確。

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