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    徐少東失聯 千萬賓利停高醫

    徐少東驚傳失聯，檢警查出最後行蹤車 停高醫，步行離開。 （民眾提供）

    徐少東驚傳失聯，檢警查出最後行蹤車 停高醫，步行離開。 （民眾提供）

    2025/05/14 05:30

    吸金22億判12年 另涉反滲透法、國安法等罪名

    〔記者黃良傑、黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕涉及選罷、反滲透法及國家安全法交保的中華致公黨副主席徐少東驚傳失聯，因留有書信給家人，且知情不少兩岸情資，徐的行蹤及安危引發檢警調、國安人員關切，除通報全國警政機關協尋，檢方也發出拘票，目前查出最後行蹤於五月九日清晨開千萬賓利豪車停高醫，步行離開後就人間蒸發。

    9日獨自步行離去 人間蒸發

    據查，徐少東於五月五日最後一次到新興分局自強派出所報到，直到九日清晨開車離開家前往高醫，清晨五時卅分許，車停高醫後獨自步行離去，家屬在十一日下午四時報警，指徐把手機、書信留下後離家失聯，因其近日心情低落，擔心其發生意外。

    對於徐的失聯，檢警調不排除任何可能，橋頭地院也對徐開出拘票，警方如發現其行蹤可逕行逮捕，此外，徐昨天原本應出庭二審應訊，但並未出現高雄高分院，徐曾告訴友人「知道太多秘密是危險的」！警方查出徐離開高醫往同盟路方向走去，隨即人間蒸發未再發現他的身影，車內也沒有異樣物品。

    曾說知道太多秘密是危險的

    三聯集團負責人徐少東和法律顧問兼幹部張永昌，自二○一五年九月起至二○一九年五月止，涉嫌以老鼠會方式，假銷售真吸金，金額高達廿二億六千多萬，犯罪時間長達近四年，被害投資人逾四千人，二審被判刑十二年。

    徐少東也因涉嫌意圖在總統選舉期間，拉抬「郭柯配」聲量，並於去年三月間，被橋頭地檢署依涉嫌違反總統、副總統選舉罷免法和反滲透法等罪提起公訴後，移送橋頭地院審理中。

    檢調辦案人員偵辦反滲透法等罪期間，赫然發現徐少東另涉及替對岸發展組織，觸犯國家安全法，由橋檢移審高檢署高雄分署偵辦並起訴，目前由高雄高分院審理中。

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