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    情侶誣告169案 手法惡劣重判

    情侶誣告169案手法惡劣被重判。（資料照）

    情侶誣告169案手法惡劣被重判。（資料照）

    2025/05/14 05:30

    378人次受害 濫用司法牟利、欺凌他人

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南善化區一對情侶陳宥任、陳泓妤冒用有債務糾紛或有糾紛親友、同事等身分，向全國各地檢署誣告詐欺、妨害自由、性侵等罪一六九案，受害人遭到濫訴侵害，一再跑法院自證清白，工作生活大受影響。檢方依誣告、偽造文書、詐財、非法利用個資等罪嫌起訴，並請法官重判；台南地院昨日合併判陳宥任十四年徒刑、陳泓妤六年六月刑，兩人這部分刑期不得易科罰金。

    另，得易科罰金部分，陳男犯兩項詐欺取財罪合併判刑六月；陳女犯一項共同詐欺取財罪判刑四月，兩人迄今仍收押中，此案還可上訴。

    男判14年 女友判6年半

    二○二四年七月之前，全國二十二處地檢署受理這對情侶（陳男四十多歲、陳女三十多歲）冒名申告與誣告情事，高檢署協調各地檢署調查、協助訊問轄區遭冒名申告的被害人，因陳姓情侶住在台南善化，高檢署委由台南地檢署統籌偵辦。

    南檢檢察官廖羽羚於去年七月間搜查陳姓情侶據點，並向台南地院聲請收押禁見兩人獲准。檢方調查指出，這對情侶於二○二三、二四年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演、偽造通訊軟體對話紀錄等假文件，向民事法院聲請支付命令共四十六件；另以冒用有糾紛的親友、同事與陳女前夫等對象名義偽造不實告訴狀，向全國各處地檢署提告詐欺、妨害自由或性侵等罪共一四六案、有三七八人次遭到誣告，實際遭誣告者有一百多人、遭冒名申告者也有三十多人。另有法院書記官印章被他們偽造；他們也冒用律師身分辦理具狀訴訟業務，詐領當事人訴訟款項。

    法官審結表示，這對情侶偽造的假誣告案達一六九件，因被害人眾多，且有重複，無法細算人次。陳男在檢方訊問時具結做偽證；陳女也在警詢虛偽陳述，想矇騙警察與檢察官、法官，濫用司法制度牟利或欺凌他人，大部分受害人遭到多次濫訴侵害，一再跑檢方或法院要自證清白，不知何時又要遭濫訴，不乏為此影響工作、波及家人、名譽受損，甚至因此萌生尋短念頭。

    法官痛批陳姓情侶行徑無端消耗諸多司法、行政資源，成本難以估算，陳男無視法律秩序、犯罪手法惡劣；陳女對部分犯行共謀或參與實行，審酌兩人犯後態度等情狀、分別判處上述刑期。陳女部分被起訴的罪名，因證據不足、諭知無罪。

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