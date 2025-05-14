竹聯幫跨境虛幣詐騙洗錢 起訴22人

竹聯幫份子「領銜」組成的詐團，利用境外虛擬貨幣的洗錢手法詐騙洗錢，竹檢依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌起訴22人。（資料照）

2025/05/14 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署偵辦有竹聯幫背景的吳男及其同夥共廿二人，利用境外虛擬貨幣的洗錢手法詐騙洗錢，檢方聲押吳男等九人獲准，追查不法所得超過五千萬元，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌起訴。

不法所得超過5千萬

檢方表示，該集團成員遍及全台，犯案手機、點鈔機及境外組織操控的泰達幣廿九萬餘顆都被查扣。吳男透過泰達幣虛假交易洗錢，並藉由通訊軟體聯繫共犯，去年十一月間夥同馮男共同策劃成立詐團，由吳男主持且以其幫派背景，專責跟境外詐騙機房「盤口」聯繫，並指示部屬組織車手團隊。

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控台人員負責經由通訊軟體串聯車手集團和盤口，並依盤口提供「水單」派車手跟被害人面交，再把被害人兌換的泰達幣交給吳男指定的殷姓幣商處理，透過幣商體系兌換虛幣移轉不法資金，再由飛幣手現場操作、製造合法交易假象。

另有嫌犯指揮贓款交收和車手分潤，二線收水手則參與金流操作和幣款轉交，幫忙隱匿黑金的流向。基層車手則負責跟被害人面收贓款，並製造金流斷點。

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