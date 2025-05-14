兩屆泰安鄉長任內 收取千萬回扣 國民黨苗縣議員劉美蘭涉貪 檢求重刑

國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭涉於兩屆泰安鄉長任內收取千萬回扣，檢方偵結起訴，並向法院請求從重量刑並褫奪公權。（資料照）

2025/05/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭，於之前兩屆泰安鄉長任內，涉嫌與丈夫張進水、時任鄉公所秘書陳信達收取公共工程回扣一千一百多萬元。苗栗地方檢察署偵結，昨依涉犯貪污治罪條例，將三人提起公訴，因劉全盤否認、推責給丈夫，檢方也向法院請求從重量刑並褫奪公權。

劉全盤否認犯行 推稱配偶所為

檢方調查，劉美蘭於二○一四至二○二二年擔任第十七、十八屆泰安鄉長期間與張進水透過陳信達安排，就泰安鄉公所多項規劃設計監造開口合約勞務採購案及工程採購案，向多家廠商收取設計監造費十五％、工程款五％不等比率之回扣。

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其中部分款項更是於劉美蘭競選期間向廠商承諾當選後即可得標承攬泰安鄉公所標案，向廠商取得款項作為選舉經費使用，當選之後再從廠商應交付之回扣款項扣除。

檢方清查，劉美蘭夫婦總計收取回扣一千一百餘萬元；陳信達另收回扣六十萬元。張進水、陳信達坦承收取回扣，張繳回一百萬元、陳繳回六十萬元，但劉美蘭否認。

劉夫與時任公所秘書 同被起訴

檢方依涉犯貪污治罪條例之經辦公用工程收取回扣罪嫌將三人起訴，並斥劉美蘭濫用職權，指定特定廠商承攬工程並藉機收受高額回扣，將攸關民眾福祉之公共工程作為營利工具，嚴重侵害公共利益與工程品質，破壞法治根基。

且劉美蘭於偵查中全盤否認犯行，並推稱為配偶所為，檢方認她態度狡飾卸責，毫無悔意，犯後態度不佳，向法院請求從重量刑並褫奪公權。

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