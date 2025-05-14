未來職訓恐須自費還得公益服務… 律界炸鍋：究竟欠社會什麼？

準律師在職前訓練結訓典禮發問關切，未來律師職前訓練由全國律師聯合會自籌經費，未來是否需要自行負擔費用。（記者陳彩玲攝）

2025/05/14 05:30

〔記者陳彩玲、楊綿傑／台北報導〕律師法第四條於二○一九年修正通過，行政院今年四月核定施行，二○二七年起，律師職前訓練將改由全國律師聯合會辦理，政府不再編列預算支應，全律會目前已成立專案小組，盼解決財源問題，未來受訓費用不排除要自行負擔。法界不滿國家要求律師提供公益服務時數，但卻連最基本的訓練都要自費，「律師究竟欠社會什麼？」盼能考訓合一、國家支付。

法界盼能考訓合一、國家支付

法務部、全律會於七日下午三時許，舉辦第卅三期律師職前訓練第一梯次結訓典禮，會中的交流環節有準律師發問，二○二七年起職前訓練將由全律會自籌，未來受訓是否會收費？對此，全律會理事長李玲玲回應，目前尚未找到財源，全律會針對這項變革已組成專案小組，並朝三個方向努力，第一向法務部爭取場地，若場地費由國家協助，支出將大幅減少。

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其次，爭取訓練費用由國家負擔，李玲玲說，律師職前訓練和國家整體人才有關，將爭取修法；再者全律會將拜會考試院，研議是否續推「法律專業人員資格及任用條例草案」，採取考訓合一，法官、檢察官、律師一起訓練，由國家負擔費用。她提及，德國的律師是由國家付經費，讓學員到事務所實習，完成法律人才訓練，因此全律會將努力向國家爭取，但目前不排除未來要付費。

全律會律師研習所執行長劉冠廷進一步指出，律師法修正後要求律師提供公益服務時數，但國家給律師什麼資源？從職前訓練預算不足、砍預算，到最後國家連錢都不想出，要準律師們自費受訓，還要做公益時數，不禁讓人疑惑，律師究竟欠這個社會什麼？若國家不重視律師這項職業，以後人民不信任司法，也會是效應之一。

另準律師陳建曄則批評，「考試院過太爽」，他認為律師是在野法曹，受訓的錢卻要靠法務部、司法院，但國家考試是考試院法定職掌，受訓是國家考試的一環，為什麼考試院的角色不見蹤影。

對於準律師的批評，考試院秘書長劉建忻則表示，受訓為國家考試一環指的是公務人員，律師為專技人員，考試院每年辦理約八十種專技考試，各類專技人員的專業養成所依循法律不盡相同，包括訓練規劃、內容、經費等事務，應尊重各主管部會辦理之責。

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